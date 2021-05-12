Полузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков выложил в инстаграм видео, сделанное в 2016 году в раздевалке товарищеского матча против Франции.

В перерыве встречи главный тренер Леонид Слуцкий жарко раскритиковал Жиркова за ошибки в обороне. «Ну так нельзя, ***, ну Жир, – так, как ты, играть нельзя, *****. Ты встал сейчас в зону – окей, но зона ж тоже сама мяч не отберет. В зоне игрок отбирает мяч.

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Ты просто встал в зону, *****, ни вправо, ни влево, *****, ни в одно единоборство, никуда. Три раза в аут, ***, угловой *** знает куда, ***. Тебе ж не 18 лет. Я бы понял, если бы 18 лет было. Но когда разваливается, ***, игрок, ***, один из самых опытных.

И ни в отбор, и ни туда, ***, и ни в атаку, ***, и никуда. Как оно идет, так и идет», – кричал Слуцкий в раздевалке. Футболист выложил запись спича тренера в инсту с подписью «Слуцкий разносит Жиркова».

В марте 2016 года сборная России проиграла первый тайм Франции со счетом 0:2. В итоге русские уступили со счетом 2:4, причем один из мячей во второй половине забил как раз Жирков.

Полузащитник не попал в заявку сборной на Евро-2016 при Слуцком. Перед турниром главный тренер дал интервью «Спорт-Экспрессу» и объяснил исключение Юрия из финального списка травмой ахилла.

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