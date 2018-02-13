Sky Sport Italia: Джанлуиджи Буффон вернется в сборную Италии для выступления на Евро-2020

Грандиозный провал в качестве непопадания на ЧМ-2018 может не стать точкой в отношениях между Джанлуиджи Буффоном и сборной Италии.

Как стало известно Sky Sport Italia, легендарный вратарь по приглашению Луиджи Ди Бьяджо сыграет в товарищеских матчах против Аргентины (23 марта) и Англии (27 марта), после чего примет решение относительно дальнейшей карьеры в «Скуадра Адзурре».

Не исключено, что Джиджи продолжит защищать ворота итальянской сборной до Евро-2020. На момент старта турнира ему будет 42 года.

Буффон провел 175 матчей за сборную Италии, стал чемпионом мира-2006, завоевал серебро Евро-2012.

13 ноября Италия сыграла нулевую ничью со Швецией и впервые за 60 лет не попала на ЧМ. После игры Буффон объявил об уходе из сборной.

Ди Бьяджо – исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии.

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