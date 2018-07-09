Marca: экс-тренер «Барселоны» Луис Энрике возглавит сборную Испании

Бывший тренер «Барселоны» и «Ромы» Луис Энрике возглавит сборную Испании. Он обошел других претендентов на пост главного тренера национальной команды: Кике Санчеса Флореса, Мичела и Виктора Санчеса.

Контракт с 48-летним специалистом подпишут на два года – до окончания Евро-2020, сообщает Marca.

С «Барселоной» Луис Энрике выиграл 2 чемпионата Испании, 3 Кубка и Суперкубок страны и Лигу чемпионов-2014/15.

Сборная Испании на ЧМ-2018 уступила по пенальти России в 1/8 финала.

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