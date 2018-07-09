Eurosport
Marca: экс-тренер «Барселоны» Луис Энрике возглавит сборную Испании
Отличный вариант для «красной фурии».
Бывший тренер «Барселоны» и «Ромы» Луис Энрике возглавит сборную Испании. Он обошел других претендентов на пост главного тренера национальной команды: Кике Санчеса Флореса, Мичела и Виктора Санчеса.
Контракт с 48-летним специалистом подпишут на два года – до окончания Евро-2020, сообщает Marca.
- С «Барселоной» Луис Энрике выиграл 2 чемпионата Испании, 3 Кубка и Суперкубок страны и Лигу чемпионов-2014/15.
- Сборная Испании на ЧМ-2018 уступила по пенальти России в 1/8 финала.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте