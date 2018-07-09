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Луис Энрике возглавил сборную Испании
Достойная замена Лопетеги и Йерро.
Испанский специалист Луис Энрике возглавил сборную Испании. Об этом объявила Королевская федерация футбола.
Ранее сообщалось, что 48-летний тренер подпишет контракт до конца Евро-2020.
- С «Барселоной» Луис Энрике выиграл 2 чемпионата Испании, 3 Кубка и Суперкубок страны и Лигу чемпионов-2014/15. Выиграет Евро и ЧМ со сборной?
- Сборная Испании на ЧМ-2018 уступила по пенальти России в 1/8 финала.
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