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Германия примет чемпионат Европы-2024

Германия примет чемпионат Европы-2024
Eurosport

1 час назадОбновлено 28 мин. назад

Большой футбол вернется в страну спустя 18 лет.

УЕФА объявил страну-хозяйку чемпионата Европы 2024 года. Ею стала Германия, чья заявка оказалась предпочтительнее турецкой.

Матчи турнира пройдут в десяти городах страны: в Берлине, Кёльн, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.

  • Германия в XXI веке уже принимала крупное футбольное событие – чемпионат мира 2006 года. Тогда победили итальянцы.
  • Чемпионат Европы-2020 состоится в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург.

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