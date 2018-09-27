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Германия примет чемпионат Европы-2024
Большой футбол вернется в страну спустя 18 лет.
УЕФА объявил страну-хозяйку чемпионата Европы 2024 года. Ею стала Германия, чья заявка оказалась предпочтительнее турецкой.
Матчи турнира пройдут в десяти городах страны: в Берлине, Кёльн, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.
- Германия в XXI веке уже принимала крупное футбольное событие – чемпионат мира 2006 года. Тогда победили итальянцы.
- Чемпионат Европы-2020 состоится в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург.
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