Eurosport
10 немецких стадионов, которые готовы принять Евро-2024 хоть завтра
Buzz
Арены «Баварии», «Боруссии» и «Гамбурга» ждут гостей.
Германия получила право принять Евро-2024. Матчи пройдут в десяти городах страны, а некоторые арены готовы еще с ЧМ-2006.
- Сборная Германии/ФРГ была чемпионом Европы 3 раза.
- Евро-2020 пройдет в 12 европейских городах, финал состоится на «Уэмбли».
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