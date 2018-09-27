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10 немецких стадионов, которые готовы принять Евро-2024 хоть завтра

10 немецких стадионов, которые готовы принять Евро-2024 хоть завтра
Артем Буторин

23 мин. назад

Buzz

Арены «Баварии», «Боруссии» и «Гамбурга» ждут гостей.

Германия получила право принять Евро-2024. Матчи пройдут в десяти городах страны, а некоторые арены готовы еще с ЧМ-2006.

  • Сборная Германии/ФРГ была чемпионом Европы 3 раза.
  • Евро-2020 пройдет в 12 европейских городах, финал состоится на «Уэмбли».

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