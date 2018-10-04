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Гарет Саутгейт продлил контракт со сборной Англии до 2022 года

Саутгейт продлил контракт с Англией до 2022 года
Eurosport

20 мин. назадОбновлено 19 мин. назад

Жилетки остаются в моде.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт продлил соглашение с ФА до 2022 года.

«Рад, что у меня есть возможность возглавлять национальную команду на следующих двух крупных турнирах. Эта работа остается невероятной привилегией и истинной честью. Получить такой непосредственный опыт, когда нация объединяется вокруг одной команды, было чем-то особенным. Будет здорово наблюдать, как далеко может пройти этот молодой состав.

Должен признать, что весь штаб и игроки проделали большую и тяжелую работу за последние два года. Многому научился у них, их страсть и профессионализм в работе со сборной вдохновляли меня на собственную работу. В особенности Стив Холланд, которого я попросил о продолжении работы до 2022 года», – сказал Саутгейт на пресс-конференции.

  • Саутгейт возглавил Англию в 2016 году после скандального увольнения Сэма Эллардайса.
  • Под его руководством сборная вышла в полуфинал ЧМ-2018 и добилась наибольшего успеха на крупных турнирах, которые не проходили на территории Великобритании.

Идрис Эльба выступил на премии ФИФА в жилетке из фотографий Саутгейта в жилетках

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