УЕФА обнародовал билетную программу на Евро-2020 – турнир нового формата, который пройдет в нескольких европейских странах.

Цены

Цены на билеты варьируются от 30 до 945 евро. Точка отсчета – матчи группового этапа и четвертьфиналы в Баку, Будапеште и Бухаресте, максимум – лучшие места на финал в Лондоне.

Билеты на матчи группового этапа в Санкт-Петербурге оценили в промежутке от 50 до 185 евро, на четвертьфинальные игры – от 75 до 225 евро.

Посадочные места разделены на категории от первой до третьей. По мере убывания цены: центральные трибуны, угловые и места за воротами.

Этапы продаж

Первый этап – с 12 июня по 12 июля 2019 года

Менее чем через месяц организаторы Евро выбросят в продажу полтора миллиона билетов. Это на 50% больше, чем было четыре года назад на Евро-2016.

Второй этап – начало декабря 2019 года

Миллион билетов выставят для болельщиков команд-участниц, которые определятся в ходе отборочного турнира. 30 ноября в Бухаресте состоится финальная жеребьевка Евро-2020, и это поможет распределить билеты между странами.

Третий этап – апрель 2020 года

Последние участники турнира станут ясны после матчей плей-офф квалификации 26-31 марта. К уже узнавшим свою судьбу командам добавятся четыре сборные, а их болельщики получат право приобрести билеты.

Процедура покупки похожа на ту, что проходила на чемпионате мира 2018 года в России. Приобрести билеты можно только на официальном сайте турнира в соответствующем разделе – euro2020.com/tickets. Предварительно необходимо оставить заявку, и на тех матчах, где желающих окажется больше, чем посадочных мест, будет проведена жеребьевка. УЕФА подчеркивает, что одинаковые шансы на успех имеют все – независимо от времени подачи заявки в период с 12 июня по 12 июля 2019 года.

Следуй за своей командой

Болельщикам предлагается не только одноразовый билет на матч – доступна опция покупки единого абонемента «Следуй за своей командой». Такие поступят в продажу в декабре 2019 года. По этому билету можно гарантированно ходить на матчи своей сборной вне зависимости от места проведения – программа расписана до финала.

Сборная РоссииGetty Images

Чемпионат Европы 2020 года состоится в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург.

Турнир будет проходить с 12 июня по 12 июля.

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