Ставка: победа Сербии за 3,02

Руслан Малиновский (сборная Украины)Getty Images

Две почти равноценные сборные, бьющиеся с Португалией за выход из группы, сойдутся в очном матче. Правда, пока балканцы смотрятся убедительнее. Даже несмотря на выезд во Львов, за Сербию говорят беспроигрышная серия из семи встреч (четыре победы и три ничьих) и два ровных матча с европейскими топами: бодрая ничья в товарняке с Германией и уверенная дележка очков с командой КриРо в гостях. Плюс нереальную форму набрали перешедший в «Реал» Лука Йович и опытный Душан Тадич, которые делали результат в последних встречах Сербии.

Украина тоже восхитила ничьей с португальцами, но откровенно разочаровала в игре с Люксембургом. Дополнительно на украинцев давят споры вокруг натурализации 32-летнего Мораеса из «Шахтера» и отказ от Ракицкого. Такая атмосфера только укрепляет шансы Сербии на три очка.

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Ставка: тотал больше 5,5 за 1,82

Александр Головин, Денис Черышев, сборная России, Турция – Россия, Лига наций УЕФАGetty Images

Самый простой способ озолотиться, ведь в матчах со сборными из низшего эшелона команда Черчесова разгоняется с турбоскоростью. Россия уже доказала это в играх с Чехией (5:1) и Казахстаном (4:0), состав которых, в отличие от Сан-Марино, не состоит целиком из клерков и прочих работяг.

Помимо этого, Станислав Саламович точно даст шанс Чалову или Комличенко. Может, и двоим сразу. Их заряженность на дебютный гол за основную сборную сделает счет еще крупнее, а матч – только зрелищнее.

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Ставка: Бельгия забьет раньше 20-й минуты за 1,86

Эден Азар и Миши Батшуайи (сборная Бельгии) Reuters

Команда Роберто Мартинеса обожает глушить соперников в начале матчей. В трех последних играх Азар прошил Швейцарию на 2-й минуте, Тилеманс закинул мяч в ворота России на 14-й и все тот же Азар контузил Кипр на 10-й.

С Казахстаном у Бельгии вряд ли возникнут проблемы, но для уверенности «красные дьяволы» наверняка устроят ад впереди в первой половине тайма, чтобы не суетиться и спокойно контролировать ход встречи в дальнейшем. Если хочешь увеличить риск ставки, то можно приправить ее тоталом больше 4 голов за 1,90 – разгрома Казахстану не избежать.

Азар и компания не церемонятся с андердогами – на этом можно заработать

Ставка: обе забьют и тотал матча больше 2,5 за 2,54

Оливье Жиру (сборная Франции) Getty Images

Сборные очень мощно провели оба стартовых матча. Разгромными победами над Молдавией и Исландией Франция набрала разницу 8-1, а Турция огорчила Молдавию и Албанию и заработала сухой баланс – 6-0. На сегодня это две сильнейшие команды группы Н, и интерес подогревает борьба за первое место.

За сборную Дешама говорит грандиозное нападение в лице Мбаппе, Гризманна и Жиру, которые уже оформили по два мяча. Турция наверняка надеется на децибельные домашние трибуны и продолжение серии из четырех победных матчей в 2019 году.

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