Сегодня, 12 июня, УЕФА открывает первый этап продажи билетов на Евро-2020, который пройдет в нескольких европейских странах. Старт – в 15:00 по московскому времени.

Цены на билеты варьируются от 30 до 945 евро. Билеты на три матча группового этапа в Санкт-Петербурге стоят в промежутке от 50 до 185 евро, на четвертьфинал – от 75 до 225 евро.

Заявки на euro2020.com/tickets принимаются до 12 июля. Распределение билетов пройдет посредством жеребьевки.

Игры чемпионата Европы состоятся в 12 европейских городах.

Второй этап продажи билетов намечен на декабрь, третий – на апрель 2020 года.

Билеты от 30 евро и 3 этапа продаж. УЕФА рассказал, как попасть на Евро-2020

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