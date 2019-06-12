УЕФА 12 июня открыл первый этап продаж билетов на Евро-2020. Eurosport.ru пошагово расскажет, как приобрести заветные тикеты.

В одни руки можно купить не более четырех билетов. Счастливчики определятся по итогам лотереи, которая состоится после приема заявок (время ее подачи значения не имеет). Если повезет, оплатить билеты можно будет до августа. Итак:

1. Заходим на сайт euro2020.com/tickets.

2. Нажимаем желтую кнопку «подать заявку» на красном баннере.

3. Вводим цифры с картинки, нажимаем кнопку «отправить».

4. Входим или создаем аккаунт на Uefa.com через зеленую кнопку в нижней части экрана. Важно: при создании нового аккаунта вводите имя и фамилию на латинице – иначе билеты купить не получится.

5. После успешного входа на той же странице нажимаем кнопку «создать или изменить заявку».

6. Здесь три блока. В первом вводим личные данные. Не забываем сохранить их нажатием кнопки в конце блока.

7. Во втором выбираем билеты. Кликаем на баннер «отдельные билеты».

Выбираем нужный матч. Например, четвертьфинал в Санкт-Петербурге.

Далее категория билетов и их количество.

После чего добавляем билеты на другие матчи или нажимаем «завершить оформление заявки» и переходим в последний блок.

8. Здесь можно согласиться на альтернативную категорию и увеличить шансы на успех в лотерее.

После чего еще раз проверяем данные, ставим галочку и нажимаем «отправить вашу заявку».

Вот и все.

Готово, вы восхитительны!

Первый этап продлится с 12 июня по 12 июля 2019 года.

В эти же даты пройдет сам турнир, но в 2020 году.

Билеты от 30 евро и 3 этапа продаж. УЕФА рассказал, как попасть на Евро-2020

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