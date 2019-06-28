Защитник сборной России Федор Кудряшов рассказал о перспективах и планах на чемпионат Европы-2020.

«Для начала нужно туда попасть. Перед прошлым ЧМ меня спрашивали, я говорил: до 1/2 финала дойдем. Чуть-чуть не удалось. Сейчас тоже скажу, что минимум до полуфинала можем дойти. При удачном стечении обстоятельств три матча мы проведем дома. Думаю, болельщики сыграют важную роль в конечном результате», – приводит слова Кудряшова Sport24.

Евро-2020 пройдет в 11 странах, три матча будут сыграны в Санкт-Петербурге.

На чемпионате мира-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила будущим финалистам – сборной Хорватии.

Цорн: «В виде исключения готовы были подписать Кудряшова, но не договорились по условиям»

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