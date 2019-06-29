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«Ситуации бывают разные». Черчесов попросил Акинфеева не менять номер телефона
Игорь еще может помочь сборной.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов попросил вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева не менять телефон и объяснил причины.
«Ситуации бывают разные. У нас был случай с Игнашевичем, когда он закончил со сборной. Но в самый решающий момент он нам помог. На сегодня Акинфеев решил прекратить выступления за национальную команду, но никто не знает, что будет в будущем.
Наша задача сейчас – пробиться на чемпионат Европы, а там посмотрим, как будет ситуация складываться. У нас сейчас Гилерме, Лунев, Шунин достаточно качественно играют, у нас к ним вопросов нет. Хочется, чтобы наша вратарская линия была основательная», –Черчесов.
- Игорь завершил карьеру в сборной после чемпионата мира.
- Акинфеев провел 110 матчей за сборную России. Ему не хватило 16 игр до рекорда Сергея Игнашевича.
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