Главный тренер сборной России Станислав Черчесов попросил вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева не менять телефон и объяснил причины.

«Ситуации бывают разные. У нас был случай с Игнашевичем, когда он закончил со сборной. Но в самый решающий момент он нам помог. На сегодня Акинфеев решил прекратить выступления за национальную команду, но никто не знает, что будет в будущем.

Наша задача сейчас – пробиться на чемпионат Европы, а там посмотрим, как будет ситуация складываться. У нас сейчас Гилерме, Лунев, Шунин достаточно качественно играют, у нас к ним вопросов нет. Хочется, чтобы наша вратарская линия была основательная», –

Игорь завершил карьеру в сборной после чемпионата мира.

Акинфеев провел 110 матчей за сборную России. Ему не хватило 16 игр до рекорда Сергея Игнашевича.

Черчесов.

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