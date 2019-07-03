Бойкотировал ЧМ-2018, работает водителем. Что стало с героями СССР, игравшими в финале Евро-88

В Евро-1988 участвовали всего восемь команд: Англия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, ФРГ и СССР. Команда Валерия Лобановского выиграла группу обыграв голландцев (1:0) и англичан (3:1), а у Ирландии вырвала ничью (1:1). В полуфинале СССР прибил Италию (2:0). В матче за кубок СССР снова противостоял Нидерландам и обидно проиграл – 0:2.

Тем не менее, многие советские игроки шикарно проявили себя и после чемпионата Европы уехали в чемпионаты Англии, Италии и Франции. Eurosport.ru предлагает угадать, как сейчас поживают одни из самых успешных футболистов из СССР.

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