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Россия сыграет 2 матча в Санкт-Петербурге при выходе на Евро-2020

Россия сыграет 2 матча в Санкт-Петербурге при выходе на Евро-2020
Eurosport

5 мин. назад

Еще больше футбольного праздника в России!

Исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен рассказал о формате чемпионата Европы-2020, который пройдет летом следующего года в 11 странах.

«Чтобы избежать проблем с логистикой, все национальные команды будут прикреплены к близлежащим городам Евро-2020. Так, Санкт-Петербург связан с Копенгагеном. Россия проведет две встречи здесь, а Дания – там.

А их соперники будут путешествовать между этими точками. Поэтому сборным не придется покидать пределы двух стран», – приводит слова Каллена «RT на русском».

  • В отборочном турнире к Евро-2020 сборная России выступает в одной группе с Бельгией, Казахстаном, Шотландией, Кипром и Сан-Марино.
  • После четырех проведенных матчей команда Станислава Черчесова занимает вторую строчку в турнирной таблице, которая дает право выступить на главном турнире.

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