Перед матчем отбора к Евро-2020 Россия - Шотландия зрителей ждет обширная развлекательная программа.

Матч состоится 10 октября на стадионе «Лужники», и РФС вместе с правительством Москвы готовят нечто грандиозное. Зрителям будут предложены различные активности: костюмированные аниматоры создадут атмосферу Шотландии, можно будет надеть кильт или сыграть на волынке. Также состоятся автограф-сессии с бывшими футболистами сборной России.

Кроме того, запланирована музыкальная программа. Ее откроет выступление Димы Билана, а продолжит перфоманс симфонического оркестра внутри стадиона.

Источник: Рейтинг Букмекеров.

Россия занимает второе место в группе I, набрав 15 очков.

На первой строчке Бельгия, у нее на три балла больше.

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