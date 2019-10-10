Чеферин рассказал, когда УЕФА перестанет разводить Россию и Украину при жеребьевках

Президент УЕФА Александер Чеферин объяснил, почему организация разводит сборные России и Украины при жеребьевках, а еще рассказал, когда это может измениться.

Кажется, спорта вне политики не существует, потому что функционер назвал сразу несколько пар команд, которые при формировании сеток турниров не должны попасть друг на друга. Мужчина рассказал в интервью РИА «Новости», почему определенные коллективы стараются не сталкивать друг с другом, и в каком случае даже такие предосторожности не сработают.

– Почему УЕФА всегда разводит Россию и Украину во время жеребьевок?

– Безопасность для нас – одна из самых важных вещей. Мы также разводим по разным группам Сербию и Косово, Армению и Азербайджан, даже Испания и Гибралтар не могут попасть в одну группу. Когда у нас возникают вопросы по безопасности, когда мы видим, что могут возникнуть проблемы, когда поступают соответствующие предложения от национальных федераций, мы принимаем превентивные меры. Для нас безопасность имеет принципиальное значение, мы не втягиваем себя в политические вопросы.

– Может ли эта ситуация измениться в ближайшее время? Нужно, чтобы футбольные федерации России и Украины высказались за отмену этого правила при жеребьевке?

– Решение в любом случае принимает УЕФА, но пока не время принимать это решение. История знала множество различных ситуаций, но с ходом времени они меняются. И эта ситуация с Россией и Украиной изменится, я не вижу причин, почему это не произойдет. Футбол полон неожиданностей, представьте, если обе команды выйдут в полуфинал или финал Евро-2020. Тогда они точно будут играть между собой в Лондоне.

Чеферин – седьмой президент в истории УЕФА после Эббе Шварца (Дания), Густава Видеркера (Швейцария), Артемио Франки (Италия), Жака Жорже (Франция), Леннарта Юханссона (Швеция) и Мишеля Платини (Франция).

Он будет руководить УЕФА как минимум до 2023 года.

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