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Черчесов почти определился с составом. Кто поедет на Евро-2020 со сборной России
Выбрать 23 лучших будет непросто.
Вратари
Точно поедет
После ухода Акинфеева тренер сборной России, похоже, окончательно выбрал преемника. Гилерме провел большую часть отбора и, кроме результативной ошибки в первом матче с Шотландией, не дал усомниться в правильности решения тренера.
Сменщиком русского бразильца станет Андрей Лунев, которого Станислав Саламович пару раз ставил в состав на товарищеские матчи. Не самая стабильная игра за клуб позволит Луневу появиться на Евро только в случае травмы вратаря «Локо».
Артем Дзюба, Федор Кудряшов и Маринато Гилерме (сборная России)Getty Images
Под вопросом
Выбор третьего голкипера произойдет между теми, кого уже на эту роль брали – Сосланом Джанаевым и Антоном Шуниным (с приоритетом в пользу первого). Впрочем, при неплохом выступлении есть шансы и у молодых вратарей – Матвея Сафонова из «Краснодара» и Александра Максименко из «Спартака».
Защитники
Точно поедет
Линия обороны – самая стабильная в сборной. Кудряшов-Семенов-Джикия-Фернандес на 99% будут в старт-листе на матчи Евро. Собственно, результат говорит сам за себя – всего четыре пропущенных мяча в восьми матчах отбора.
Есть определенность и со сменщиком Кудряшова – 36-летний Юрий Жирков все еще в хорошей форме. Если к лету ничего кардинально не изменится, Черчесов вряд ли вычеркнет защитника «Зенита» из списка 23-х. Тем более, что в этом сезоне Юрий чаще играет в полузащите, то есть может заменить и Черышева.
Марио Фернандес празднует гол в матче Россия – КазахстанGetty Images
Под вопросом
На место второго правого защитника в национальной команде сразу три кандидата: Вячеслав Караваев, Владислав Игнатьев и Сергей Петров. Попадание в сборную будет зависеть от того, выиграет ли экс-игрок «Витесса» конкуренцию в «Зените». Если да – он будет первым кандидатом в заявку.
На скамейке найдется место для Романа Нойштедтера (если «Динамо» хоть немного оттолкнется от дна), а место второго запасного центра разыграют Максим Беляев, Егор Сорокин и Дмитрий Чистяков.
Полузащитники
Точно поедет
Александр Головин. Главный дирижер игры сборной России успешно освоился в новой роли и в последних матчах великолепен. Неожиданно круто выглядит в этом отборе и Магомед Оздоев – два мяча в последних двух матчах. Застолбил место, как минимум, в заявке и Ильзат Ахметов. Станислав Саламович вряд ли обойдется и без одного из лидеров команды на ЧМ-2018 Романа Зобнина.
Александр Головин, Денис Черышев, сборная России, Турция – Россия, Лига наций УЕФАGetty Images
Левый фланг атаки невозможно представить без Дениса Черышева. Также в ротации группы атаки скорее всего найдется место и братьям Миранчукам. На правом фланге в отборе часто появлялся Алексей Ионов, но с выздоровлением Алексея Миранчука игрок «Ростова» переместится на лавку. В общем, в полузащите у Черчесова – приятная головная боль.
Под вопросом
Скорее всего, отцепят кого-то из пары (если не обоих) полузащитников «Зенита» – Далера Кузяева или Александра Ерохина. А ведь есть еще Юрий Газинский и Дмитрий Баринов – в центре полузащиты очень тесно. Возвращение Миранчуков ударит и по Зелимхану Бакаеву, который именно в этом отборе начал привлекаться к основной команде.
Форварды
Точно поедет
Представить сборную при Черчесове без Артема Дзюбы невозможно. Он – лидер этой команды, к тому же один из лучших бомбардиров отбора (уже девять голов). И на сегодня он единственный, кто точно будет в списке форвардов.
Под вопросом
Несмотря на памятный промах Хорватии, сильны позиции Федора Смолова. Тренер продолжает регулярно вызывать форварда «Локо», хотя его статистика в чемпионате не поражает воображение.
Федор СмоловGetty Images
Пока есть место в сборной двум новичкам: Николаю Комличенко и Александру Соболеву. А вот невызов в команду лучшего бомбардира прошлой РПЛ Федора Чалова уже чуть ли не главный мем сборной при Черчесове.
Но в заявку Черчесов включит максимум трех форвардов, и у вышеупомянутых молодых нападающих есть серьезный конкурент. Александр Кокорин вернулся к тренировками и постепенно набирает форму, утраченную почти что за год в тюрьме. Зимой его заявят за «Зенит», и если Саша вернет кондиции – в списке скорее окажется он, тем более форвард может сыграть как на острие, так и на фланге.
Стартовый состав на Евро-2020
Запас: Лунев, Джанаев, Жирков, Нойштедтер, Караваев, Сорокин, Ахметов, Ан. Миранчук, Баринов, Ионов, Кокорин, Смолов
Россия – топ-сборная. Черчесов сотворил невероятное