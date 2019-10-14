Вратари

Точно поедет

После ухода Акинфеева тренер сборной России, похоже, окончательно выбрал преемника. Гилерме провел большую часть отбора и, кроме результативной ошибки в первом матче с Шотландией, не дал усомниться в правильности решения тренера.

Сменщиком русского бразильца станет Андрей Лунев, которого Станислав Саламович пару раз ставил в состав на товарищеские матчи. Не самая стабильная игра за клуб позволит Луневу появиться на Евро только в случае травмы вратаря «Локо».

Артем Дзюба, Федор Кудряшов и Маринато Гилерме (сборная России)Getty Images

Под вопросом

Выбор третьего голкипера произойдет между теми, кого уже на эту роль брали – Сосланом Джанаевым и Антоном Шуниным (с приоритетом в пользу первого). Впрочем, при неплохом выступлении есть шансы и у молодых вратарей – Матвея Сафонова из «Краснодара» и Александра Максименко из «Спартака».

Защитники

Точно поедет

Линия обороны – самая стабильная в сборной. Кудряшов-Семенов-Джикия-Фернандес на 99% будут в старт-листе на матчи Евро. Собственно, результат говорит сам за себя – всего четыре пропущенных мяча в восьми матчах отбора.

Есть определенность и со сменщиком Кудряшова – 36-летний Юрий Жирков все еще в хорошей форме. Если к лету ничего кардинально не изменится, Черчесов вряд ли вычеркнет защитника «Зенита» из списка 23-х. Тем более, что в этом сезоне Юрий чаще играет в полузащите, то есть может заменить и Черышева.

Марио Фернандес празднует гол в матче Россия – КазахстанGetty Images

Под вопросом

На место второго правого защитника в национальной команде сразу три кандидата: Вячеслав Караваев, Владислав Игнатьев и Сергей Петров. Попадание в сборную будет зависеть от того, выиграет ли экс-игрок «Витесса» конкуренцию в «Зените». Если да – он будет первым кандидатом в заявку.

На скамейке найдется место для Романа Нойштедтера (если «Динамо» хоть немного оттолкнется от дна), а место второго запасного центра разыграют Максим Беляев, Егор Сорокин и Дмитрий Чистяков.

Полузащитники

Точно поедет

Александр Головин. Главный дирижер игры сборной России успешно освоился в новой роли и в последних матчах великолепен. Неожиданно круто выглядит в этом отборе и Магомед Оздоев – два мяча в последних двух матчах. Застолбил место, как минимум, в заявке и Ильзат Ахметов. Станислав Саламович вряд ли обойдется и без одного из лидеров команды на ЧМ-2018 Романа Зобнина.

Александр Головин, Денис Черышев, сборная России, Турция – Россия, Лига наций УЕФАGetty Images

Левый фланг атаки невозможно представить без Дениса Черышева. Также в ротации группы атаки скорее всего найдется место и братьям Миранчукам. На правом фланге в отборе часто появлялся Алексей Ионов, но с выздоровлением Алексея Миранчука игрок «Ростова» переместится на лавку. В общем, в полузащите у Черчесова – приятная головная боль.

Под вопросом

Скорее всего, отцепят кого-то из пары (если не обоих) полузащитников «Зенита» – Далера Кузяева или Александра Ерохина. А ведь есть еще Юрий Газинский и Дмитрий Баринов – в центре полузащиты очень тесно. Возвращение Миранчуков ударит и по Зелимхану Бакаеву, который именно в этом отборе начал привлекаться к основной команде.

Форварды

Точно поедет

Представить сборную при Черчесове без Артема Дзюбы невозможно. Он – лидер этой команды, к тому же один из лучших бомбардиров отбора (уже девять голов). И на сегодня он единственный, кто точно будет в списке форвардов.

Под вопросом

Несмотря на памятный промах Хорватии, сильны позиции Федора Смолова. Тренер продолжает регулярно вызывать форварда «Локо», хотя его статистика в чемпионате не поражает воображение.

Федор СмоловGetty Images

Пока есть место в сборной двум новичкам: Николаю Комличенко и Александру Соболеву. А вот невызов в команду лучшего бомбардира прошлой РПЛ Федора Чалова уже чуть ли не главный мем сборной при Черчесове.

Но в заявку Черчесов включит максимум трех форвардов, и у вышеупомянутых молодых нападающих есть серьезный конкурент. Александр Кокорин вернулся к тренировками и постепенно набирает форму, утраченную почти что за год в тюрьме. Зимой его заявят за «Зенит», и если Саша вернет кондиции – в списке скорее окажется он, тем более форвард может сыграть как на острие, так и на фланге.

Стартовый состав на Евро-2020

Запас: Лунев, Джанаев, Жирков, Нойштедтер, Караваев, Сорокин, Ахметов, Ан. Миранчук, Баринов, Ионов, Кокорин, Смолов

Россия – топ-сборная. Черчесов сотворил невероятное

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