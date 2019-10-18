Главный тренер сборной России прокомментировал слухи об интересе «Интера» к Артему Дзюбе.

«Дзюба практически такого же возраста, что и я. Если бы ему было 18 лет, тогда я бы ему советовал. А сейчас он взрослый человек, семьянин, капитан сборной.

Полезен ли возможный переход сборной? Все полезно, если он уверен в своем выборе. Нужно, чтобы такие вопросы решились в спокойной обстановке и оперативнее. Я переживаю, что это игроки сборной, чтобы они не отвлекались. Хотелось бы, чтобы у Дзюбы была какая-то определенность, он капитан национальной команды и игрок основы «Зенита».

Хотелось бы, чтобы Дзюба и «Зенит» спокойно сели и все решили в одну или другую сторону, чтобы наш капитан был спокоен и готовился к Евро», – цитирует Sports.ru слова Черчесов в эфире «России 24».

Информацию об интересе «Интера» к Дзюбе опубликовало итальянское издание Il Giornale.

После травмы Алексиса Санчеса в распоряжении Антонио Конте осталось всего два нападающих – Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес.

По данным источника, кроме Артема Дзюбы «Интер» рассматривает покупку Оливье Жиру.

Валерий Непомнящий рассказал Eurosport.ru, как лучше всего поступить Дзюбе с «Интером»

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