Экс-президент РФС Виталий Мутко рассказал о своем отношении к нападающему сборной России Артему Дзюбе.

Вице-премьер РФ восхитился лингвистическими талантами Дзюбы и выразил уверенность в том, что страйкер «Зенита» побъет рекорд Кержакова по голам за сборную.

«Уверен, что Дзюба станет лучшим бомбардиром. Опять же, такие рекорды не должны долго стоять, нужно движение вперед. То поколение уходит из футбола, приходит следующее, появляются молодежь, дети. Артем говорит на всех языках – английском, украинском, испанском, классиков цитирует. Я за него переживаю и болею, фанатею, хочу, чтобы он побил результат Кержакова. Хотя и Сашу тоже очень люблю, но побыл [рекордсменом] – отдай другому», – приводит слова функционера РИА «Новости».

34-летний Дзюба забил 24 гола за сборную.

На счету Кержакова 30 мячей.

Дзюба обошел Павлюченко в рейтинге бомбардиров сборной России. Выше только Кержаков и Бесчастных

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