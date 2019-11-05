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Акинфеев ушел из сборной, но замены ему нет. Черчесов должен взять его на Евро, как Игнашевича на ЧМ

Акинфеев ушел из сборной, но замены ему нет. Черчесов должен взять его на Евро, как Игнашевича на ЧМ
Александр Петров

9 мин. назад

У национальной команды нет железного номера один.

97 лет – именно такой возраст на троих у вратарей в заявке сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино. Средний возраст Гилерме (33), Сослана Джанаева (32) и Антона Шунина (32) всего лишь на год ниже, чем у героя домашнего ЧМ и многолетнего лидера Игоря Акинфеева. Вратарь ЦСКА завершил карьеру в сборной на красивой ноте уже почти 1,5 года назад, но с его уходом самая стабильная позиция в команде стала потенциальным источником больших проблем.

Преемники не справляются

Первым номером сборной после ухода Игоря стал Андрей Лунев. Выбор казался логичным – зенитовец застолбил за собой звание сменщика Игоря еще во время подготовки к ЧМ, отыграв несколько товарищеских матчей (в том числе против Испании и Франции). Шансов выйти на поле на чемпионате мира у Андрея не было, но его место в заявке даже не обсуждалось. «Лунев отыграл тот сбор так, как надо. Мы знаем его, верим в него. На сегодня у нас в этом плане [первого номера сборной] сомнений нет», – сказал Станислав Черчесов после ухода Акинфеева.

После этих слов Лунев сыграл всего два раза – разгром от Германии и поражение в ключевом матче Лиги Наций от шведов. Эти матчи и неуверенная игра за «Зенит» заставили Черчесова произвести рокировку. В матчах отбора на Евро в старте выходил уже железнодорожник Гилерме, а Лунев со временем и вовсе выпал из заявки.

Гилерме («Локомотив»)

Гилерме («Локомотив»)Getty Images

Правда, и русский бразилец стабильностью не отличается. Гилерме может в рамках одного матча сделать классный сэйв, а следом – результативную ошибку. Причем подобные факапы преследуют его как в играх за национальную команду (матч с Шотландией), так и за клуб (дерби со «Спартаком»). Вряд ли до конца цикла Черчесов станет делать резкие движения – тем более в заявке на отбор к Евро значились вратарь «Динамо» Шунин и его коллега из «Сочи» Джанаев. При всей нежной любви Станислава Саламовича к возрастным вратарям увидеть их в действии будет возможно только в условиях жесткого форс-мажора. Но уверенности в том, что именно Гилерме должен выводить сборную на поля чемпионата Европы, по-прежнему нет.

Черчесов игнорирует молодежь

Давно известно, что главный тренер сборной не любитель экспериментов, а кейсы Чалова и Соболева уже как-то неприлично упоминать. Тем не менее, зафиксируем: ни 20-летний Матвей Сафонов, вытеснивший из основы «Краснодара» другого экс-сборника Крицюка, ни 21-летний Александр Максименко, который частенько в одиночку приносит «Спартаку» очки, ни разу за отбор к Евро-2020 не вошли даже в заявку.

Логику Черчесова тоже можно понять – он не видит в этих парнях основных вратарей, а на лавку он скорее посадит дядек, которые могут дать совет и правильно поддерживать атмосферу в команде. При этом действительно ни Сафонов, ни Максименко не показывают умопомрачительной игры. Голкипер «Краснодара» уже в этом сезоне сделал несколько эпичных фейлов (в том числе и в Лиге чемпионов), справится ли он с ответственностью в национальной команде – вопрос тоже открытый. Максименко выглядит более стабильным и зрелым, но все это на фоне турбулентного «Спартака».

Александр Максименко

Александр МаксименкоGetty Images

Вполне возможно, что в следующем цикле Черчесов и начнет кого-то подпускать к сборной, но омоложение состава явно не затронет вратарскую позицию. Пока система Саламыча дает результат, глупо винить в этом тренера.

Путь Игнашевича

Игорь Акинфеев довольно решительно поставил точку в карьере за сборную, мотивировав это чисто физиологическими причинами: «С каждым годом становится все труднее играть на два фронта, переносить максимальные нагрузки. С учетом былых травм все больше времени требуется на восстановление. И сейчас я очень четко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб».

Тем не менее Черчесов сразу после ЧМ попросил Игоря не менять телефон: «Ситуации бывают разные. У нас был случай с Игнашевичем, когда он закончил со сборной. Но в самый решающий момент он нам помог». Шутки шутками, но Станислав Саламович наверняка держит в голове вариант с повторением приглашения ветерана непосредственно на топовый турнир.

Игорь Акинфеев, Станислав Черчесов, Россия – Испания, ЧМ-2018

Игорь Акинфеев, Станислав Черчесов, Россия – Испания, ЧМ-2018Getty Images

Ситуации довольно похожи: и тогда, и сейчас смена поколений в отдельно взятой линии проходила непросто. Черчесову за два года удалось полностью обновить команду практически по всем позициям, но вот выявить стабильного номер один в воротах так и не получилось. За два года Игорь явно успеет отдохнуть от игр за сборную, а равных по стабильно высокому уровню игры вратарю в России объективно нет до сих пор. «Акинфеев по определению сильнее всех. Думаю, Черчесов должен обязательно к нему обратиться, чтобы Игорь сыграл на чемпионате Европы. Голкипер ЦСКА в прекрасной форме. Лучше него сейчас у нас нет» – считает известный комментатор Геннадий Орлов.

В конце концов, это будет красивая история. Тем более сам Акинфеев признавался, что ему обидно слышать про «ногу бога». На Евро-2020 Игорь со сборной вполне могут пошуметь так, чтобы затмить этот мем еще более крутым.

Черчесов назвал состав на матчи с Бельгией и Сан-Марино. Есть один дебютант

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