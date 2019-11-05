97 лет – именно такой возраст на троих у вратарей в заявке сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино. Средний возраст Гилерме (33), Сослана Джанаева (32) и Антона Шунина (32) всего лишь на год ниже, чем у героя домашнего ЧМ и многолетнего лидера Игоря Акинфеева. Вратарь ЦСКА завершил карьеру в сборной на красивой ноте уже почти 1,5 года назад, но с его уходом самая стабильная позиция в команде стала потенциальным источником больших проблем.

Преемники не справляются

Первым номером сборной после ухода Игоря стал Андрей Лунев. Выбор казался логичным – зенитовец застолбил за собой звание сменщика Игоря еще во время подготовки к ЧМ, отыграв несколько товарищеских матчей (в том числе против Испании и Франции). Шансов выйти на поле на чемпионате мира у Андрея не было, но его место в заявке даже не обсуждалось. «Лунев отыграл тот сбор так, как надо. Мы знаем его, верим в него. На сегодня у нас в этом плане [первого номера сборной] сомнений нет», – сказал Станислав Черчесов после ухода Акинфеева.

После этих слов Лунев сыграл всего два раза – разгром от Германии и поражение в ключевом матче Лиги Наций от шведов. Эти матчи и неуверенная игра за «Зенит» заставили Черчесова произвести рокировку. В матчах отбора на Евро в старте выходил уже железнодорожник Гилерме, а Лунев со временем и вовсе выпал из заявки.

Гилерме («Локомотив»)Getty Images

Правда, и русский бразилец стабильностью не отличается. Гилерме может в рамках одного матча сделать классный сэйв, а следом – результативную ошибку. Причем подобные факапы преследуют его как в играх за национальную команду (матч с Шотландией), так и за клуб (дерби со «Спартаком»). Вряд ли до конца цикла Черчесов станет делать резкие движения – тем более в заявке на отбор к Евро значились вратарь «Динамо» Шунин и его коллега из «Сочи» Джанаев. При всей нежной любви Станислава Саламовича к возрастным вратарям увидеть их в действии будет возможно только в условиях жесткого форс-мажора. Но уверенности в том, что именно Гилерме должен выводить сборную на поля чемпионата Европы, по-прежнему нет.

Черчесов игнорирует молодежь

Давно известно, что главный тренер сборной не любитель экспериментов, а кейсы Чалова и Соболева уже как-то неприлично упоминать. Тем не менее, зафиксируем: ни 20-летний Матвей Сафонов, вытеснивший из основы «Краснодара» другого экс-сборника Крицюка, ни 21-летний Александр Максименко, который частенько в одиночку приносит «Спартаку» очки, ни разу за отбор к Евро-2020 не вошли даже в заявку.

Логику Черчесова тоже можно понять – он не видит в этих парнях основных вратарей, а на лавку он скорее посадит дядек, которые могут дать совет и правильно поддерживать атмосферу в команде. При этом действительно ни Сафонов, ни Максименко не показывают умопомрачительной игры. Голкипер «Краснодара» уже в этом сезоне сделал несколько эпичных фейлов (в том числе и в Лиге чемпионов), справится ли он с ответственностью в национальной команде – вопрос тоже открытый. Максименко выглядит более стабильным и зрелым, но все это на фоне турбулентного «Спартака».

Александр МаксименкоGetty Images

Вполне возможно, что в следующем цикле Черчесов и начнет кого-то подпускать к сборной, но омоложение состава явно не затронет вратарскую позицию. Пока система Саламыча дает результат, глупо винить в этом тренера.

Путь Игнашевича

Игорь Акинфеев довольно решительно поставил точку в карьере за сборную, мотивировав это чисто физиологическими причинами: «С каждым годом становится все труднее играть на два фронта, переносить максимальные нагрузки. С учетом былых травм все больше времени требуется на восстановление. И сейчас я очень четко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб».

Тем не менее Черчесов сразу после ЧМ попросил Игоря не менять телефон: «Ситуации бывают разные. У нас был случай с Игнашевичем, когда он закончил со сборной. Но в самый решающий момент он нам помог». Шутки шутками, но Станислав Саламович наверняка держит в голове вариант с повторением приглашения ветерана непосредственно на топовый турнир.

Игорь Акинфеев, Станислав Черчесов, Россия – Испания, ЧМ-2018Getty Images

Ситуации довольно похожи: и тогда, и сейчас смена поколений в отдельно взятой линии проходила непросто. Черчесову за два года удалось полностью обновить команду практически по всем позициям, но вот выявить стабильного номер один в воротах так и не получилось. За два года Игорь явно успеет отдохнуть от игр за сборную, а равных по стабильно высокому уровню игры вратарю в России объективно нет до сих пор. «Акинфеев по определению сильнее всех. Думаю, Черчесов должен обязательно к нему обратиться, чтобы Игорь сыграл на чемпионате Европы. Голкипер ЦСКА в прекрасной форме. Лучше него сейчас у нас нет» – считает известный комментатор Геннадий Орлов.

В конце концов, это будет красивая история. Тем более сам Акинфеев признавался, что ему обидно слышать про «ногу бога». На Евро-2020 Игорь со сборной вполне могут пошуметь так, чтобы затмить этот мем еще более крутым.

Черчесов назвал состав на матчи с Бельгией и Сан-Марино. Есть один дебютант

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