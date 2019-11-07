Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев получил травму в матче Лиги чемпионов против «Лилля» (4:1).

После встречи тренер «Валенсии» Альберт Селадес рассказал, что россиянин растянул мышцы бедра, но не дал каких-либо прогнозов по восстановлению игрока. Были опасения, что футболист пропустит матчи сборной России в отборе к Евро-2020, но у Дениса еще есть шансы сыграть против Бельгии и Сан-Марино.

«Мы с Денисом недавно разговаривали, он мне сказал, что был небольшой спазм. Денис побоялся продолжить игру. Сделали УЗИ, есть небольшой надрыв, восстановление займет небольшое время. Около двух недель. Черчесов и его тренерский штаб свяжутся с Денисом, и они вместе примут решение», – цитирует Дмитрия Черышева Sportbox.

У Дениса в текущем отборочном цикле Евро-2020 5 голов и 3 ассиста в пяти матчах.

В Ла Лиге у игрока гол и ассист в восьми играх.

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