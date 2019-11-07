Сборная России представила домашнюю форму, в которой выступит на чемпионате Европы 2020 года.

Ролик с презентацией основного игрового комплекта был опубликован в официальном твиттере сборной. Видео озвучил популярный российский рэпер Глеб Голубин, известный под псевдонимом Pharaoh.

«На чемпионат мира мы выбирали то, что нам подходит, сейчас тоже. Мы принимаем непосредственное участие. Поэтому не может не нравиться то, что ты сам выбирал», – прокомментировал выбор формы главный тренер Станислав Черчесов.

Ранее команда Черчесова успешно отобралась на Евро, одержав семь побед в восьми матчах группы I.

16 ноября Россия проведет домашний матч против сборной Бельгии, 19 ноября – выездной против Сан-Марино.

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