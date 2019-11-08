Презентация формы сборной проходила в пространстве 1930 Moscow – бывшем заводском цеху. В центре огромного зала с несколькими ярусами технических балконов установили прозрачный куб, на который спроецировали названия городов – их люди вносили на специальном сайте. В географию болельщиков национальной команды забавно затесался даже московский район Перово.

Внутри куба подвесили новые мячи к Евро-2020 – Uniforia, а перед мероприятием гостей развлекал диджей. В результате презентация adidas выглядела намного креативнее самой формы.

Общение с членами национальной команды планировалось после показа, но Станислав Черчесов подошел к журналистам еще до начала мероприятия. Главного тренера сборной сразу же спросили про Гилерме и его ошибку в матче с «Юве», но Станислав Саламович спокойно парировал: «Я это зову недочетом. Я его видел, он в хорошем психологическом состоянии. Самое главное не случившееся, а реакция на событие. А он отреагировал идеально. Матч потом провел на высоком уровне, вопросов к нему нет». Видимо, вратарь «Локо» пока может не беспокоиться за первый номер сборной.

Станислав ЧерчесовGetty Images

Спросили тренера и про форму: «На чемпионат мира мы выбирали сами, что нам подходит. Принимали непосредственное участие и сейчас. Не может не нравиться то, что сам выбрал». Правда, влияние сборной заметить трудно: по сути adidas выдал вариацию шаблона Condivo 20. Встреча с некоторыми сборными на Евро (например, с Бельгией) может вызвать эффект дежа-вю – даже решение с рукавами не уникально. При этом adidas представил только футболку, как будут выглядеть шорты – не показал.

Презентация началась с официального видеоролика, озвученного Фараоном. Ведущий презентации Юрий Дудь даже поделился инсайдом, что рэпера ждут на церемонии. Зрители его так и не увидели, но друг сразу нескольких игроков сборной выложил в сторис фото ивента. Видимо, сидел на балконе.

Затем зрителям показали документальный фильм «Вместе от края до края». Четыре пятиминутных видео с пронзительными историями абсолютно разных героев: игрока сборной Ильзата Ахметова, который родился в Бишкеке, парня из Африки Стэнли, который ради игры в футбол приехал в Россию почти без денег, водолаза из Сахалина и девочку из Калининграда Веравалеру (это ее прозвище), которая играет в футбольной команде наравне с мальчиками.

После фильма героев представили вживую, и Вера ощутимо волновалась больше всех. Девочка совсем смутилась на вопросе Дудя про главного Валерия русского футбола. «Порадуемся, что хоть кто-то не знает Карпина, потому что иногда возникает ощущение, что он везде», – тут же нашелся Юрий. Поддерживали Веру и зрители. Мальчик лет десяти показывал ей большой палец и отчаянно стучал по парапету балкона, чтобы та обратила на него внимание. Но молодая леди слишком нервничала, а потому по сторонам не смотрела.

Самой интересной частью был разговор с игроками сборной. На презентацию отрядили четырех футболистов «Локо» (Гилерме, Жемалетдинова, Игнатьева и Алексея Миранчука), разбавив их спартаковцем Бакаевым. Поэтому, естественно, о матче с «Ювентусом» говорилось много.

Гилерме признался, что причиной фейла стали техническая неточность и самоуверенность: «Уже смотрел на Миранчука, чтобы начать контратаку и заодно поймать мяч. Нужно было сначала поймать, а потом уже думать о Леше. Что делал, когда пришел домой? Пересмотрел эпизод. Раз 20 минимум».

Самую милую историю вечера рассказал Зелимхан. Оказывается, его зарплатная карточка до сих пор лежит у родителей в Ингушетии, и они запрещают футболисту покупать машину, пока тот не сдаст на права: «В чем проблема? Футбол».

Далее были вопросы, которые болельщики присылали на специальный сайт для связи с игроками. Дудь то ли пошутил, то ли серьезно рассказал, что большинство не прошли модерацию, а потому задал только два вопроса. Гилерме удивил ответом, какую сборную Россия может обыграть со счетом 5:0, и назвал Бразилию. Еще один его оригинальный ответ – на вопрос о топовом сопернике на Евро. Все футболисты назвали в качестве желаемого варианта Португалию и только вратарь – Францию.

Хедлайнером вечера стал Алексей Миранчук. Ему больше всего хлопали и чаще других спрашивали. Практически сразу Дудь спросил Алексея о переходе в «Зенит»: «Нечего рассказывать. Это только СМИ. Разговоры о трансферах всегда ведутся, но на данный момент я сконцентрирован только на сезоне и никакие варианты не рассматриваю. Что выберу, Европу или «Зенит»? Европу».

Алексей МиранчукGetty Images

В самом конце к игрокам подобрались другие журналисты. Самая большая очередь тоже тянулась к Алексею, который признался, что хотел поменяться футболкой с Роналду, а также ответил на вопрос, где мечтает продолжить карьеру: «Много красивых стран. Уже говорил, что хочу играть в футбол. А где – неважно. Играть против Криштиану Роналду и «Ювентуса» в целом очень круто».

Ждем братьев в Италии?

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