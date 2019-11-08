Getty Images

Сборная Германии откажется играть в странах, где сохранилась дискриминация женщин

Сборная Германии откажется играть в странах, где сохранилась дискриминация женщин
Eurosport

35 мин. назад

Новый президент Немецкого футбольного союза затронул важную проблему.

Президент Немецкого футбольного союза Фритц Келлер сообщил, что сборная Германии не будет играть выездные матчи в странах, в которых девушек не пускают на стадионы.

Келлер лишь в сентябре был назначен на новый пост, однако уже выдал жаркое заявление.

«Есть ценности, которые на наш взгляд не подлежат обсуждению. Такие, например, как права женщин», – приводит слова функционера Spiegel.

Келлер также отметил, что в дальнейшем немецкая футбольная федерация будет уделять больше внимания политической и социальной ситуации в стране, в которой сборная потенциально может провести товарищескую встречу.

  • УЕФА тоже советует футбольным ассоциациям бойкотировать государства, в которых не соблюдаются права женщин.
  • Проблемы с этим есть, например, в Иране, где до недавнего времени девушек не пускали на стадионы. В этой стране Германия в последний раз играла в 2004 году.

Нойер больше не лучший в Германии. Тер Штеген круче по всем показателям

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS и Android

По теме

Евро

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте