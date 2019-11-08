Сборная Германии откажется играть в странах, где сохранилась дискриминация женщин

Президент Немецкого футбольного союза Фритц Келлер сообщил, что сборная Германии не будет играть выездные матчи в странах, в которых девушек не пускают на стадионы.

Келлер лишь в сентябре был назначен на новый пост, однако уже выдал жаркое заявление.

«Есть ценности, которые на наш взгляд не подлежат обсуждению. Такие, например, как права женщин», – приводит слова функционера Spiegel.

Келлер также отметил, что в дальнейшем немецкая футбольная федерация будет уделять больше внимания политической и социальной ситуации в стране, в которой сборная потенциально может провести товарищескую встречу.

УЕФА тоже советует футбольным ассоциациям бойкотировать государства, в которых не соблюдаются права женщин.

Проблемы с этим есть, например, в Иране, где до недавнего времени девушек не пускали на стадионы. В этой стране Германия в последний раз играла в 2004 году.

Нойер больше не лучший в Германии. Тер Штеген круче по всем показателям

Качай приложение Eurosport для iOS и Android