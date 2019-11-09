Персональная болельщица из России расстроилась травме Дениса Черышева, а игрок подбодрил ее видеообращением.

Девушка следит за кумиром с 10 лет и мечтала увидеть его на ближайшем матче сборной России против Бельгии, который пройдет в Санкт-Петербурге. Все пошло не по плану – Денис травмировался в лигочемпионской игре за «Валенсию» и пропустит ближайшие встречи национальной команды.

Блогер Никита Ковальчук связался с футболистом и попросил его поднять настроение девушке.

Денис выполнил просьбу и привел леди в полнейший восторг. «Карина, привет, это Денис Черышев тебя беспокоит. Я знаю, что ты сильно переживаешь, что я не смогу приехать в Питер, поэтому я тебе хочу послать вот это сообщение, чтобы ты не переживала», – сказал полузащитник «Валенсии».

Россия сыграет с Бельгией 16 ноября, а с Сан-Марино – 19 ноября.

Команда занимает второе место в группе I отбора на Евро-2020.

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