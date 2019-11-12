Главный тренер сборной России Станислав Черчесов уговаривает Игоря Акинфеева возобновить международную карьеру для участия в Евро-2020.

Кипер ЦСКА ушел из национальной команды после ЧМ-2018 из-за многочисленных травм и возраста, но ради крупного международного турнира может решиться на камбэк. Коуч сборной звонил вратарю и уговаривал его вернуться в состав, но Игорь ответил отказом. Но, по информации Бизнес Online, окружение футболиста считает, что он еще может изменить решение.

Основной вратарь сборной – Гилерме. Другие претенденты на место в рамке – Андрей Лунев и Сослан Джанаев.

Россия досрочно отобралась на турнир. 16 ноября команда Черчесова сразится с Бельгией за первое место в группе.

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