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Бизнес Online: Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную на Евро

Бизнес Online: Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную на Евро
Eurosport

27 мин. назад

Намечается мощный камбэк.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов уговаривает Игоря Акинфеева возобновить международную карьеру для участия в Евро-2020.

Кипер ЦСКА ушел из национальной команды после ЧМ-2018 из-за многочисленных травм и возраста, но ради крупного международного турнира может решиться на камбэк. Коуч сборной звонил вратарю и уговаривал его вернуться в состав, но Игорь ответил отказом. Но, по информации Бизнес Online, окружение футболиста считает, что он еще может изменить решение.

  • Основной вратарь сборной – Гилерме. Другие претенденты на место в рамке – Андрей Лунев и Сослан Джанаев.
  • Россия досрочно отобралась на турнир. 16 ноября команда Черчесова сразится с Бельгией за первое место в группе.

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