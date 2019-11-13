С момента официальной презентации в Москве формы сборной России на Евро-2020 не прошло и недели, а свежий дизайн успел не понравиться примерно всем: от журналистов до самих игроков национальной команды.

На мероприятии подобных разговоров не было. Главный тренер сборной Станислав Черчесов заявил, что дизайн выбирали в том числе и игроки: «На чемпионат мира мы выбирали то, что нам подходит, сейчас тоже. Мы принимаем непосредственное участие. Поэтому не может не нравиться то, что ты сам выбирал».

Уже тогда удивило несколько моментов. Во-первых, довольно грубый шов на груди под воротом майки. Второе, что еще сильнее бросилось в глаза – рукава. Они сделаны в цвета флага России, но расположение полос больше отсылает к флагу Сербии (красный-синий-белый).

Гилерме и Рифат ЖемалетдиновGetty Images

Футболист ЦСКА и сборной Ильзат Ахметов дал объяснение такому решению: «Цвет новой формы и ее дизайн точно располагает к борьбе за самые высокие места! Хочется поднять кубок над головой, и все увидят на рукавах нашей формы флаг России». Примерно ту же механику описал и Черчесов: «Интересное решение с рукавами: когда болельщики поддерживают команду хлопками над головой, на рукавах виден флаг России».

Перевернутый триколор упорно пытались списать на оригинальную фишку от adidas, тем более что директор по дизайну компании Юрген Ранг говорил об эксклюзивности нового комплекта: «Передо мной стояла уникальная задача – разработать футбольную форму, которая бы максимально точно передавала особенность каждой команды, а также отражала те неповторимые эмоции, которые дарит нам футбол. Наш творческий процесс начался с ручных эскизов – при создании игровых форм мы старались использовать более личный, эмоциональный подход».

Все это звучит максимально здорово, если бы не одно «но». Форма сборной России не уникальна – это шаблон Condivo 20, который используют и другие сборные – например, Бельгия в выездном комплекте.

Далеко не оригинально и решение с рукавами. Вот майки сборной Германии:

И Колумбии:

Причем у обеих сборных цвета флага на рукаве идут в привычном порядке, что наталкивает на мысль о тотальном факапе, а не полете дизайнерской мысли.

12 ноября телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что футболисты национальной команды отказываются выходить на матч с Бельгией в новой форме. По информации блога, против дизайна выступили почти все игроки, кроме тех, у кого личный контракт с экипировщиком. Руководство РФС якобы уже ведет переговоры о доработке формы, но adidas пока на это не согласен. Факт диалога о возможности изменения дизайна подтвердил и журналист Василий Конов.

А вот Игорь Рабинер из «СЭ» опроверг инсайд о бунте футболистов. По его данным, решение по форме на последние матчи отбора к Евро принималось в РФС, а сама сборная имеет к скандалу очень косвенное отношение.

Правда, по другой информации из «СЭ» формой недовольны не только футболисты, но и тренерский штаб сборной. Причем даже не столько дизайном футболок, сколько их качеством. РФС даже рассматривает вариант разрыва контракта с adidas, тем более что бывший клуб президента РФС Александра Дюкова – «Зенит» – успешно сотрудничает с Nike почти 10 лет.

«Я думаю, что возможный переход к Nike – это просто слова. Хотя допускаю, что все зависит от градуса и продолжительности скандала», – рассказал корреспонденту Eurosport.ru Александру Петрову Михаил Антипин – арт-директор студии Quberten, которая занималась созданием экипировки для Матча звезд КХЛ-2017 и разработала логотип киберспортивной команды Virtus.pro.

Частично информацию о недовольстве формой подтвердил РФС, объявив, что до конца отборочного цикла (матчи с Бельгией и Сан-Марино) сборная будет играть в старых майках.

Михаил Антипин специально для Eurosport.ru сделал краткий бизнес-линч нового дизайна джерси национальной команды:

«Формы сборной России по футболу редко получаются действительно классными, но сейчас она откровенно провалилась. Первая претензия – это крой. В нем используется комбинация реглана (покрой, при котором рукав выкраивается вместе с плечевой частью переда и спинки – Eurosport.ru) и втычного рукава – обычно используют либо одно, либо другое. Зачем их совмещать вместе – непонятно. К слову, это странный крой не только у сборной России, но и у всей шаблонной коллекции adidas.

На игроках джерси сидят очень плохо. Это видно даже по фотографиям с презентации. Плохой крой майки сразу выдают диагональные складки, которые идут от горловины в стороны. Этого быть не должно. Допускаю, что в погоне за современной уличной модой создатели намеренно привнесли в комплект налет небрежности и оверсайза. Но то, что получилось, не имеет никакого отношения к моде – это, откровенно говоря, неликвид.

Второй момент. В форме привязку к стране можно делать чуть сложнее и элегантнее. Манжеты в цветах триколора выглядят совсем инфантильно. Хотя я не разделяю тотальной критики по поводу перевернутого флага на рукавах. Его нужно воспринимать иначе. Это не флаг, а манжеты в цветах триколора. Если отнестись так, то все вопросы отпадут.

Но общее впечатление – это спонтанный дизайн. Форма неряшливая – от этого никуда не уйти. Не понимаю, зачем нужен принт штукатурки, уместен ли он. Разница в оттенках между красными плечами и этим принтом тоже заметна. Но опять же это шаблон от adidas».

В пресс-службах РФС и adidas ответить на вопросы Eurosport.ru по этой теме отказались. Но интересная информация все же просочилась. Игорь Рабинер сообщил, что нынешний коммерческий директор Союза Илья Фимушкин раньше работал... в adidas. Вопросов о том, почему согласовали форму с серьезными недостатками, возможно, стало намного меньше.

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