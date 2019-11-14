Генеральный директор агентства спортивного дизайна SportNoise Павел Поплевин сделал для Eurosport.ru бизнес-линч новой формы сборной России от adidas. Компания из Москвы разрабатывала фирменный стиль Кубка Гагарина-2014/15, айдентику клубов КХЛ «Куньлунь» и «Сочи», а также юниорского чемпионата мира по хоккею, который прошел в России в 2016 году.

Как и большинство специалистов, Павел дал невысокую оценку итоговому результату: «Дизайн формы, равно как и конструкция самой модели, откровенно говоря, получились ужасными».

Технологии

«В 21 веке производства обладают массой самых современных и разнообразных материалов и не меньшим объемом технологий по нанесению. Взять к примеру экипировку для различных видов спорта от известных брендов – adidas, Nike, Asics, Reebok. Комбинирование тканей и материалов, прорезиненные плоские/объемные и эмблемы/элементы дизайна, швы, прострочки. В общем и целом, это называется вниманием к деталям. При больших тиражах это не сложно, главный вопрос во времени для проработки дизайна модели.

Сборная России (форма)Getty Images

Не исключаю тот факт, что вышивка хоть и держится дольше, если расчет на это, тогда имеет смысл доработать эмблему сборной России – упростить столь сложное многоцветие и детализацию. Тут может возникнуть много сложностей, поскольку у нас в России, в целом, дизайн еще не на таком уровне, чтобы люди его понимали, принимали и доверяли специалистам в этой области. На это нужно еще много времени, так как культура дизайна у нас совсем молода».

Дизайн

«Абсолютно не понятен блеклый неконтрастный принт, по цвету отличающийся от ткани красного цвета. Флаг на рукавах – понятно, что, используемые в дизайне цвета совпадают с цветами флага России. Но тогда было бы разумно пробовать варианты с его полным корректным исполнением, либо переиграть дизайн рукава так, чтобы явного считывания не было. Возможно стоило и вовсе отказаться от этой идеи.

Вообще редко можно увидеть современный яркий и действительно впечатляющий дизайн у формы сборной России».

Модель, посадка и лекало

«В целом модель хоть и напоминает современные тенденции в дизайне – простота, свободная посадка, укрупненная горловина и вставки на рукавах. Возможно для стиля «кэжуал» это приемлемо, но на футбольном поле, в сравнении с формами других команд выбивается не в лучшую сторону».

Согласование формы

«По факту, есть две проблемы – в целеполагании и согласовании. Точнее говоря, не в целеполагании, а в его отсутствии. adidas пришел в РФС как технический спонсор, заплатив при этом большие деньги за присутствие на форме – логично и оправданно, что он и разрабатывает дизайн, предоставляя единый или несколько вариантов на выбор. Тогда вопрос о непригодности формы и все претензии в адрес adidas снимаются, цель в получении прибыли от технического спонсора достигнута. Если же идет речь о выборе исполнителя для заказа РФС и согласовании дизайна, тогда нужно четко ставить задачу исполнителю и возложить полный контроль исполнения, а также ответственность за это на маркетологов РФС. И в данной ситуации, претензия уже именно к Союзу, а не к adidas.

Сборная РоссииGetty Images

Иногда возникает и третья проблема. В наших реалиях (и конкретно на практике студии спортивного дизайна SportNoise), клиент приходит в последний момент и, зачастую, с отсутствием сроков в проработке и качественной реализации поставленной задачи. Плюс ко всему, согласованием занимаются порой далекие от такой специальности как дизайн сотрудники клиента. Начиная от менеджеров, заканчивая тренерами, руководителями отделов и подразделений или генеральным директором. По итогу, дизайн, проходя согласование через непрофильных специалистов, претерпевает деструктивные, порой критичные изменения, и, на выходе является далеко не тем, который был при первоначальной постановке задачи.

При грамотном подходе, взяв к примеру несколько студий для проработки дизайна, собрав фокус-группу, с привлечением соответствующих специалистов, можно на выходе получить достойный вариант и не один. Текущий результат еще раз подтверждает грубейшее нарушение процессов либо частичное их отсутствие, а может и вовсе некорректное их построение в оснащении спортивной экипировки команды сборной России со стороны каждого из участников данного процесса».

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