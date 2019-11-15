Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию о возвращении голкипера Игоря Акинфеева в команду.

«Мы последний раз виделись с Игорем 22 августа, когда было открытие его турнира. А второй контакт у нас был 13 октября, он нас поздравил с победой. Вот и все наше общение за последние полгода.

Акинфеев – российский гражданин, который после чемпионата мира завершил карьеру. После мы встретились один или два раза, где мы обговорили, насколько серьезное решение. Он сказал, что возвращение невозможно, причину он расскажет сам. Как вообще выглядит ваш источник, который все время что-то говорит? Не надо вводить всех в заблуждение», – цитирует Черчесова «Чемпионат».

Ранее некоторые медиа написали о переговорах Черчесова с Акинфеевым, который завершил карьеру в сборной.

Россия обеспечила место на Евро-2020, в отборе осталось провести матчи с Бельгией и Сан-Марино.

Бизнес Online: Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную на Евро

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