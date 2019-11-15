Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России от компании adidas. Функционер считает, что спорный дизайн – обоюдная ошибка.

«Мы просили adidas изменить рукава еще в сентябре. Начали дискуссию о том, чтобы вернуть символику, но окончательного варианта не было. Это обоюдная вина: и наша, и adidas. Текущий вариант никого не устраивает, у нас есть время все исправить. Надо учесть все ошибки и максимально быстро сделать так, чтобы у нас была форма, которая устроила бы всех.

Даже те варианты, которые мы рассматривали на эскизах, были другого качества, а что получилось на выходе, нас не устраивает. Когда мы увидели реакцию СМИ и болельщиков, мы поняли, что нужно вмешаться.

Форма готовилась в соответствии с контрактом. Надеемся, сейчас они сделают для нас эксклюзивную форму. Ничего критического не произошло, у нас еще есть время. Сделаем все, чтобы у команды была та форма, которую мы заслуживаем», – приводит слова Алаева Sport24.

Контракт РФС с adidas был переподписан этим летом и действует до 2021 года.

Основная претензия к изготовителям комплекта в том, что полоски на рукавах складываются в флаг Сербии.

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