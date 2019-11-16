Тренер сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал возможность вызова Романа Еременко в национальную команду на Евро-2020. Также специалист ответил на вопрос о потенциальной встрече с командой России на групповом этапе.

15 ноября скандинавская сборная обыграла Лихтенштейн и гарантировала себе выход в основную стадию. Это будет первый крупный международный турнир для сборной Финляндии.

«Команда хорошо себя проявила в этом составе, в этом составе она вышла на Евро. И, прежде чем вызвать кого-то в нее, я должен спросить разрешение у команды. Безусловно, я хочу собрать лучших футболистов, но решение будет принято позже с командой.

Хорошая группа, мы бы с радостью к ней присоединились, тем более играть тут недалеко – Копенгаген и Питер недалеко отсюда», – приводит слова тренера Финляндии корреспондент Eurosport.ru Михаил Бирюков.

Финны выйдут на турнир со второго места группы J.

С первого выходит Италия.

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