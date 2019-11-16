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«Должен спросить разрешения у команды». Тренер финнов – о вызове Еременко
В команде демократия.
Тренер сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал возможность вызова Романа Еременко в национальную команду на Евро-2020. Также специалист ответил на вопрос о потенциальной встрече с командой России на групповом этапе.
15 ноября скандинавская сборная обыграла Лихтенштейн и гарантировала себе выход в основную стадию. Это будет первый крупный международный турнир для сборной Финляндии.
«Команда хорошо себя проявила в этом составе, в этом составе она вышла на Евро. И, прежде чем вызвать кого-то в нее, я должен спросить разрешение у команды. Безусловно, я хочу собрать лучших футболистов, но решение будет принято позже с командой.
Хорошая группа, мы бы с радостью к ней присоединились, тем более играть тут недалеко – Копенгаген и Питер недалеко отсюда», – приводит слова тренера Финляндии корреспондент Eurosport.ru Михаил Бирюков.
- Финны выйдут на турнир со второго места группы J.
- С первого выходит Италия.
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