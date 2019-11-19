Бывший тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике может вернуться в национальную команду.

Коуч возглавил «фурию роху» после ЧМ-2018, однако в июне 2019-го покинул пост по семейным обстоятельствам. Как оказалось, причина была в страшной болезни дочери Энрике – Ксана боролась с раком костей и умерла в конце августа в возрасте девяти лет.

Сборную возглавил Роберто Морено – он ассистировал Луису в «Роме», «Сельте», «Барселоне» и национальной команде. Тренер подписал контракт до конца Евро-2020, но в начале сентября заявил, что готов уступить место Энрике, если тот захочет вернуться.

Испанская футбольная федерация и лично ее президент Луис Рубиалес хотят вернуть 49-летнего Энрике в команду. Переговоры с тренером уже начались, и о соглашении может быть объявлено в ближайшее время, сообщил журналист Хуанма Кастаньо в эфире Partidazo Cope.

18 ноября Испания обыграла Румынию со счетом 5:0 в последнем туре отбора к Евро.

Команда завершила турнир на первой строчке группы F с шестиочковым отрывом от Швеции.

Умерла 9-летняя дочь Луиса Энрике. Она боролась с раком костей

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