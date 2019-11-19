Испанская федерация футбола подтвердила возвращение Луиса Энрике в национальную команду. Тренер вернулся в сборную после того, как подал в отставку в июне этого года.

Коуч возглавил Испанию после ЧМ-2018, но уже через год вынужденно оставил пост по личным обстоятельствам – дочь испанца боролась с раком и умерла в возрасте девяти лет. Команду принял ассистент Луиса Роберто Морено.

Сегодня, 19 ноября Энрике вернулся к работе в качестве главного тренера сборной Испании, сообщает Федерация футбола Испании.

Сборная завершила отборочный турнир на первой строчке группы F с шестиочковым отрывом от Швеции.

Ранее 49-летний Энрике работал в «Барселоне», «Сельте» и «Роме».

Умерла 9-летняя дочь Луиса Энрике. Она боролась с раком костей

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