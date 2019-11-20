Как распределены корзины?

Уже известны 20 из 24 команд, сыграющих на Евро-2020. Остальные четыре сборные доберутся после плей-офф Лиги наций. Жеребьевка группового этапа Евро пройдет 30 ноября в Бухаресте. Пока что состав корзин следующий:

Корзина 1: Италия, Англия, Бельгия, Испания, Украина, Германия.

Корзина 2: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Россия, Голландия.

Корзина 3: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия.

Корзина 4: Финляндия, Уэльс и четыре победителя плей-офф Лиги наций.

ВАЖНО: УЕФА имеет право немного поменять состав корзин в последний момент, так что все дальнейшие расклады нельзя считать на 100% официальными.

Артем ДзюбаGetty Images

Кто поборется за оставшиеся 4 путевки?

Команды, которые попали в плей-офф Лиги наций (осенью 2018 года) и при этом не вышли на Евро. Важное примечание, сборные-победители групп в Лиге наций не могут получить соперника из дивизиона выше – стирается ценность победы. Поэтому та же Исландия из дивизиона А получила соперников из дивизиона С. По окончании квалификации сформировались следующие подгруппы.

Путь A: Исландия, Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния.

Путь B: Босния и Герцеговина – Северная Ирландия, Словакия – Ирландия.

Путь C: Норвегия – Сербия, Шотландия – Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния.

Путь D: Грузия – Белоруссия, Северная Македония – Косово.

Из квартета Болгарии, Израиля, Венгрии и Румынии три сборные пойдут по пути C, одна – по пути A. Жеребьевка пройдет 22 ноября.

В плей-офф каждой лиги (матчи состоятся в конце марта-2020) команда с самым высоким рейтингом играет против команды с низшим рейтингом. В другом полуфинале сыграют вторая и третья команда по рейтингу. Именно поэтому в некоторых подгруппах полуфинальные пары известны заранее. Команды сыграют в полуфинале и финале плей-офф по одному матчу. Хозяевами будут команды с более высоким рейтингом.

Россия уже знает двух соперников из группы – как такое возможно?

Из-за необычной формулы турнира – Евро пройдет в 12 городах 11 государств. Если страна-хозяйка попадает на турнир, то точно будет играть несколько матчей дома – два или три (решит жеребьевка).

Матчи группы B пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене. Поскольку Россия и Дания вышли на Евро, то они гарантировано попадают в одну группу. Кто из них сыграет очный матч дома, станет понятно на жеребьевке 30 ноября.

«Санкт-Петербург Арена» на Крестовском островеGetty Images

Также известен соперник России и по первой корзине. Украину и Россию разводят при жеребьевке – сыграть они смогут только в плей-офф. Из оставшихся пяти команд – Италия, Англия, Германия, Испания и Бельгия – только последняя не примет матчи Евро. Соответственно, остальные команды попадут в домашние группы, а Бельгия как и в отборе сыграет с Россией. Таким же способом Украина попала в группу к Голландии – она оказалась единственной оставшейся командой первой корзины, которая не примет матчи турнира.

Более того, соперника из четвертой корзины Россия знает с 50-процентной вероятностью – это Уэльс и Финляндия. Дело в том, что оставшиеся четыре места в корзине отданы под победителей плей-офф. Поскольку в играх на вылет участвуют хозяева Евро (во всех четырех подгруппах), поэтому за ними виртуально также закреплены места в домашних группах.

Состав групп Евро-2020, известный на данный момент, выглядит так:

Состав групп Евро-2020Eurosport

Каков будет формат финального турнира?

Такой же, как и на Евро-2016. Будет шесть групп по четыре команды в каждой. Две лучшие команды автоматом попадут в 1/8 финала, также в плей-офф пройдут четыре лучшие команды, занявшие третьи места.

Если Россия выйдет из группы с первого места, то сыграет матч 1/8 финала в испанском Бильбао с третьей командой группы A/D/E/F.

Если Россия выйдет из группы со второго места, то сыграет матч 1/8 финала в Амстердаме со второй командой группы А.

Если Россия выйдет из группы с третьего места, то сыграет матч 1/8 финала либо в Глазго с победителем группы Е, либо в Бухаресте с победителем группы F.

При этом, если Россия победит в Бухаресте, то четвертьфинал проведет дома в Питере. Полуфиналы и финал Евро-2020 пройдут на «Уэмбли».

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