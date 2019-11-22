В Бухаресте состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата Европы-2020.

Два соперника команды Станислава Черчесова определились еще до ее начала – ими стали сборная Бельгии и сборная Дании.

В ходе жеребьевки стало известно, что Россия проведет два матча группового этапа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, Дания сыграет все три встречи дома в Копенгагене.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 странах (Азербайджане, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, России, Румынии и Шотландии).

О том, почему Бельгия и Дания попали в одну группу с Россией еще до жеребьевки, мы подробно писали тут.

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