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Россия проведет дома 2 матча группового этапа Евро, Дания – все 3
Жеребьевка сложилась не в нашу пользу.
В Бухаресте состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата Европы-2020.
Два соперника команды Станислава Черчесова определились еще до ее начала – ими стали сборная Бельгии и сборная Дании.
В ходе жеребьевки стало известно, что Россия проведет два матча группового этапа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, Дания сыграет все три встречи дома в Копенгагене.
- Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 странах (Азербайджане, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, России, Румынии и Шотландии).
- О том, почему Бельгия и Дания попали в одну группу с Россией еще до жеребьевки, мы подробно писали тут.
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