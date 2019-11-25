Бывший главный тренер «Ахмата» Руд Гуллит вспомнил о победе сборной Нидерландов над командой СССР в финале чемпионата Европы-1988.

«Забавно, но в финале сборная СССР играла лучше нас. Однако мы победили 2:0. На групповом этапе все было наоборот. Мы забивали в самое подходящее время. Сначала отличился я, потом Марко ван Бастен.

Он забил фантастический гол, один из лучших в истории финалов. От такого русские просто не смогли оправиться», – заявил Гуллит.

На Евро-1988 СССР и Нидерланды встретились еще и на групповой стадии, и тогда сильнее была советская команда (1:0).

Победа на Евро-1988 – единственное золото «оранжевых» на больших турнирах.

Сборная СССР побеждала на чемпионате Европы в 1960.

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