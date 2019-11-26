Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин прокомментировал сообщение о том, что у России могут забрать право на проведение матчей турнира из-за рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства.

«Мы продолжаем готовиться к Евро-2020. Правообладателем турнира является УЕФА, а никакая другая организация, о чем мы много раз говорили. Мы полагаемся на благоразумие и на нашу успешную подготовку», – цитирует Сорокина РИА «Новости».

Россия должна принять четыре матча Евро: три на групповом этапе и один – в четвертьфинале.

Кроме Евро-2020, у России могут отнять право на проведение ряда других турниров: чемпионата мира по хоккею, чемпионата мира по волейболу, летней Универсиады в Казани, а также финала Лиги чемпионов по футболу в Санкт-Петербурге.

Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал отстранить Россию на 4 года

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