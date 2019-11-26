Getty Images
Сорокин: «Продолжаем готовиться к Евро-2020. Правообладателем турнира является УЕФА»
Вся надежда на благоразумие УЕФА.
Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин прокомментировал сообщение о том, что у России могут забрать право на проведение матчей турнира из-за рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства.
«Мы продолжаем готовиться к Евро-2020. Правообладателем турнира является УЕФА, а никакая другая организация, о чем мы много раз говорили. Мы полагаемся на благоразумие и на нашу успешную подготовку», – цитирует Сорокина РИА «Новости».
- Россия должна принять четыре матча Евро: три на групповом этапе и один – в четвертьфинале.
- Кроме Евро-2020, у России могут отнять право на проведение ряда других турниров: чемпионата мира по хоккею, чемпионата мира по волейболу, летней Универсиады в Казани, а также финала Лиги чемпионов по футболу в Санкт-Петербурге.
Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал отстранить Россию на 4 года
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте