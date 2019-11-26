Британские медиа спекулируют на теме отстранения сборной России по футболу от Евро-2020 – в таком случае на турнире сыграет Шотландия.

«После того, как Россия забронировала место на Евро-2020, ее отстранение может открыть дверь для Шотландии, которая финишировала следом в квалификационной группе», – пишет The Telegraph.

ВАДА примет или отклонит рекомендации Комитета по соответствию 9 декабря, затем в течение трех недель Россия имеет право оспорить вердикт в CAS. Жеребьевка Евро с Россией состоится 30 ноября.

Россия набрала в отборочной группе I 24 очка и заняла второе место, Шотландия завершила кампанию на третьем месте с 15 баллами.

Комитет по соответствию порекомендовал ВАДА отстранить российских спортсменов от выступления на крупных международных турнирах под национальным флагом.

Также Россия может лишиться права проведения крупных международных турниров.

Санкции ВАДА к русскому спорту правильны. В прошлый раз Россия ничего не поняла

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