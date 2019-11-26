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The Telegraph: если Россию отстранят, на Евро-2020 выступит Шотландия
Если честно, то верится с трудом.
Британские медиа спекулируют на теме отстранения сборной России по футболу от Евро-2020 – в таком случае на турнире сыграет Шотландия.
«После того, как Россия забронировала место на Евро-2020, ее отстранение может открыть дверь для Шотландии, которая финишировала следом в квалификационной группе», – пишет The Telegraph.
ВАДА примет или отклонит рекомендации Комитета по соответствию 9 декабря, затем в течение трех недель Россия имеет право оспорить вердикт в CAS. Жеребьевка Евро с Россией состоится 30 ноября.
- Россия набрала в отборочной группе I 24 очка и заняла второе место, Шотландия завершила кампанию на третьем месте с 15 баллами.
- Комитет по соответствию порекомендовал ВАДА отстранить российских спортсменов от выступления на крупных международных турнирах под национальным флагом.
- Также Россия может лишиться права проведения крупных международных турниров.
Санкции ВАДА к русскому спорту правильны. В прошлый раз Россия ничего не поняла
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