Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не считает, что возможные санкции ВАДА в отношении России коснутся футболистов и проведения международных футбольных турниров на территории РФ.

«Что касается уже принятых решений, а именно чемпионата Европы и финала Лиги чемпионов в Петербурге, то все останется в силе. У меня нет никаких волнений и сомнений по этому поводу. Что касается ЧМ-2022, то после вынесения окончательного вердикта ВАДА ФИФА будет принимать окончательное решение, допускать или нет. Но у меня есть стопроцентная уверенность в том, что никаких проблем в части футбола не возникнет, и ФИФА разрешит российским футболистам участвовать и в отборочном, и в финальном турнире.

На всех соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА, будь то еврокубки, отборочные матчи, всегда проводятся допинг-тесты. Мы круглый год находимся под контролем. Плюс к этому медицинский комитет ФИФА – это самостоятельная организация, у которой есть своя допинг-служба, и они сами проводят тесты со своими офицерами. Например, они два года назад приехали в Ростов и посмотрели всю команду, все 23 человека. И все были чистые. Поэтому никаких претензий от УЕФА и ФИФА к РФС нет. На этом и базируется моя убежденность, что никаких санкций по отношению к нам не будет», – цитирует 78-летнего Колоскова Sport24.

Комитет по соответствию порекомендовал ВАДА лишить Россию права проведения крупных международных турниров в ближайшие четыре года, а также запретить спортсменам участие в соревнованиях под флагом РФ.

В Санкт-Петербурге запланировано несколько матчей Евро-2020 и финал Лиги чемпионов-2020/21.

Санкции ВАДА к русскому спорту правильны. В прошлый раз Россия ничего не поняла

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