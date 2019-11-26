Возможные санкции ВАДА к российскому спорту, скорее всего, не скажутся на проведении футбольных турниров – Евро-2020 и финала Лиги чемпионов-2020/21.

«Если право на проведение крупного мероприятия в течение четырехлетнего периода уже было предоставлено России, организация-подписант должна отозвать это право и перенести соревнование в другую страну, если это не невозможно с практической или юридической точки зрения», – говорится в заявлении комитета по соответствию. Это вряд ли коснется заявленных в Санкт-Петербурге футбольных ивентов: УЕФА не подписывался под документами ВАДА.

«Мы продолжаем готовиться к Евро-2020. Правообладателем турнира является УЕФА, а никакая другая организация, о чем мы много раз говорили. Мы полагаемся на благоразумие и на нашу успешную подготовку», – заявил генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин.

В похожем духе высказался Вячеслав Колосков: «Что касается уже принятых решений, а именно чемпионата Европы и финала Лиги чемпионов в Петербурге, то все останется в силе. У меня нет никаких волнений и сомнений по этому поводу. ... Никаких претензий от УЕФА и ФИФА к РФС нет».

Об отсутствии санкций к проведению в России Евро-2020 сообщили даже непримиримые британские и американские медиа. По данным надежного источника The Guardian, бан будет относиться только к чемпионату мира. Рекомендации не распространяются на Евро-2020 ни в плане проведения турнира, ни в плане участия сборной России.

Россия должна принять четыре матча Евро: три на групповом этапе и один – в четвертьфинале.

Итоговое решение примут на Конгрессе 9 декабря.

Санкции ВАДА к русскому спорту правильны. В прошлый раз Россия ничего не поняла

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