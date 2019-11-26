Всемирное антидопинговое агентство подтвердило, что рекомендации организации в отношении российского спорта никак не повлияют на участие страны в Евро-2020 – ни как страны-организатора, ни как участника.

25 ноября организация рекомендовала ввести ряд санкций в отношении России. В том числе запретить стране подавать заявки на проведение международных соревнований и выступать на таких турнирах под своим флагом. Были опасения, что потенциальный запрет помешает проведению матчей Евро-2020 и финала ЛЧ-2020/21 в Санкт-Петербурге.

«Чемпионат Европы не является мультиспортивным событием или мировым первенством, это региональный/континентальный турнир по одному виду спорта. Поэтому рекомендации комитета по соответствию на него не распространяются. Как и аналогичные региональные руководящие органы, УЕФА напрямую не подчиняется Всемирному антидопинговому кодексу», – цитирует письмо представителя ВАДА РИА «Новости».

Российские спортсмены выступали под нейтральным флагом на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане-2018.

Планируется, что в Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа Евро-2020 и один четвертьфинал.

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