Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией в группе Евро

Сборная России узнала четвертого соперника по групповому этапу чемпионата Европы-2020 благодаря жеребьевке, прошедшей в Бухаресте, Румыния.

Ранее определились два соперника команды Станислава Черчесова – ими стали сборные Бельгии и Дании. Четвертый оппонент, определенный жеребьевкой – Финляндия.

Все группы Евро-2020 выглядят следующим образом:

А: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс

B: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия

С: Украина, Нидерланды, Австрия и Грузия / Белоруссия / Македония / Косово

D: Англия, Хорватия, Чехия и Норвегия / Сербия / Шотландия / Израиль

E: Испания, Польша, Швеция и Словакия / Ирландия / Босния и Герцеговина / Северная Ирландия

F: Германия, Франция, Португалия и Исландия / Болгария / Венгрия / Румыния

Россия начнет Евро-2020 матчем с Бельгией в Петербурге 13 июня. 17 июня состоится домашний матч команды Черчесова с финнами, 22 июня – встреча с Данией в Копенгагене.

Евро-2020 пройдет в 11 странах с 12 июня по 12 июля.

На прошлом чемпионате Европы, который прошел в 2016 году, Россия не вышла из группы.

Представитель ВАДА: «Рекомендации в отношении России не распространяются на Евро»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android