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Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией в группе Евро
Бельгийцы – явные фавориты, три другие команды поборются за второе место.
Сборная России узнала четвертого соперника по групповому этапу чемпионата Европы-2020 благодаря жеребьевке, прошедшей в Бухаресте, Румыния.
Ранее определились два соперника команды Станислава Черчесова – ими стали сборные Бельгии и Дании. Четвертый оппонент, определенный жеребьевкой – Финляндия.
Все группы Евро-2020 выглядят следующим образом:
А: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс
B: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия
С: Украина, Нидерланды, Австрия и Грузия / Белоруссия / Македония / Косово
D: Англия, Хорватия, Чехия и Норвегия / Сербия / Шотландия / Израиль
E: Испания, Польша, Швеция и Словакия / Ирландия / Босния и Герцеговина / Северная Ирландия
F: Германия, Франция, Португалия и Исландия / Болгария / Венгрия / Румыния
Россия начнет Евро-2020 матчем с Бельгией в Петербурге 13 июня. 17 июня состоится домашний матч команды Черчесова с финнами, 22 июня – встреча с Данией в Копенгагене.
- Евро-2020 пройдет в 11 странах с 12 июня по 12 июля.
- На прошлом чемпионате Европы, который прошел в 2016 году, Россия не вышла из группы.
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