Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Евро-2020, в ходе которой его команда узнала четвертого соперника. Им стала сборная Финляндии.

«Хорошо ли, что нам попалась Финляндия, а не Уэльс? Точный ответ дам, когда мы проштудируем все команды. У нас есть опыт игры с Уэльсом на прошлом чемпионате Европы, он был не самым положительным.

Что касается финнов, то они достаточно качественно играли в квалификации. Можно сказать, что Финляндия легко попала на Евро-2020. Это о многом говорит. У них много футболистов играет за рубежом. Есть над чем подумать.

Календарь? То, что начинаем дома, это плюс. Но это плюс, если ты готов к большому турниру и если тебе есть чем играть. А то, что последний матч будет в Копенгагене, не идет нам в плюс. Как бы то ни было, надо играть. Я смотрю на все это по-рабочему. Не изучив соперников, ни о чем говорить нельзя», – цитирует Черчесова Sport24.

Соперниками России по групповому этапу Евро стали сборные Бельгии, Дании и Финляндии.

Россия начнет турнир матчем с Бельгией в Санкт-Петербурге 13 июня. 17 июня состоится домашний матч с финнами, 22 июня – встреча с Данией в Копенгагене.

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