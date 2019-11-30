Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Евро-2020, где сборная России выступит в одном квартете с Бельгией, Данией и Финляндией.

«У нас в этой группе не просто есть шансы, они у нас огромные. У меня нет никаких сомнений, что команда как минимум со второго места выйдет в следующий этап. С кем бороться за второе место, если не за первое? Начнем бороться за первое. Если Бельгии два раза проиграли – это не значит, что можем проиграть и третий.

У нас с Испанией такое было в 2008 году – проиграли 0-3, 1-4, а потом выиграли по пенальти. Я бы сейчас не ставил задачу бороться за второе место, потому что это программа минимум. С Бельгией, тем более, играем в Питере. Можно ли сопоставить эту группу с тем, что было на последнем чемпионате мира и Европы? Это бессмысленное сравнение, совершенно разные соперники, разные уровни подготовки», – цитирует Колоскова Sport24.

В отборочном турнире Евро сборная России дважды уступила Бельгии (1:3 на выезде и 1:4 – дома).

Россия начнет Евро-2020 матчем с Бельгией в Санкт-Петербурге 13 июня. 17 июня состоится домашний матч с финнами, 22 июня – встреча с Данией в Копенгагене.

Представитель ВАДА: «Рекомендации в отношении России не распространяются на Евро»

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