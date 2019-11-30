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Франция, Германия или Португалия? Выбери победителей групп Евро

Франция, Германия или Португалия? Выбери победителей групп Евро
Евгений Коростелев

23 мин. назадОбновлено 9 мин. назад

Квизы

Главное соревнование 2020 года уже скоро!

В Бухаресте прошла жеребьевка финального этапа Евро-2020, на котором сборные разбили на шесть групп.

Команда России сыграет на турнире с Бельгией, Данией и Финляндией. В других квартетах ожидаются не менее яркие соперничества. Eurosport.ru предлагает тебе выбрать победителя каждого. Действуй!

  • Россия начнет турнир матчем с Бельгией в Санкт-Петербурге 13 июня. 17 июня состоится домашний матч с финнами, 22 июня – встреча с Данией в Копенгагене.
  • Евро-2020 пройдет в 12 странах с 12 июня по 12 июля.

Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией в группе Евро

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