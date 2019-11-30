Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями о жеребьевке группового этапа Евро-2020, где его команда сыграет с Нидерландами, Австрией и кем-то из четверки Грузия / Белоруссия / Македония / Косово.

«На Евро простых команд не бывает. Это сложная группа, и мы прекрасно понимаем, что нас ждет очень трудная первая игра – против голландцев. Это очень хорошая команда с большим потенциалом. К тому же мы играем на выезде.

Австрия тоже непростой соперник. Но я считаю, что у Украины есть хорошие шансы выйти из этой группы», – цитирует Шевченко официальный сайт УЕФА.

Четвертый соперник сборной Украины определится в результате стыковых матчей.

Украина заняла первое место в отборочной группе B, опередив сборную Португалии.

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