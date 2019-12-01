Бельгия, 13 июня, «Санкт-Петербург Арена»

В квалификации: никого не заметила. «Красные дьяволы» забили 40 мячей и пропустили всего 3 за 10 матчей. Причем два из них от России, а еще один от Кипра в последнем и ничего не значащем туре.

Кевин де Брёйне, БельгияGetty Images

Звезда: Кевин де Брёйне. В этот пункт можно запихнуть половину стартового состава бельгийцев, но важнейшую функцию в атаке исполняет полузащитник «Манчестер Сити». Тренер сборной нашел оптимальное сочетание в полузащите, и подпитку нападения из средней линии ему обеспечивает гениальная голова Де Брёйне.

«Думаю, Кевин сейчас находится в лучшей форме в карьере, – сиял Роберто Мартинес после сентябрьской победы 4:0 над Шотландией. – Этот отборочный цикл начался со свежести и ощущения драйва от того, что Кев играет на пике возможностей. И когда ему все удается, он настолько хорош, как и полагается такому мастеру. Ни один опорник не создает столько пространства в нападении. Ни один плеймейкер не перехватывает столько передач, как Де Брёйне. Следить за ним в нашей команде – настоящее удовольствие».

Лучше коуча еще никто не сформулировал роль КДБ.

Тренер: Роберто Мартинес нашел баланс с 3-4-2-1, исповедовал эту схему на чемпионате мира и уработал всех в отборе к Евро. В этой формации команда получает преимущество на чужой трети, поскольку у них всегда на одного человека больше перед двумя центрбеками соперника, не говоря уже о моторности в середине поля.

Бельгия при Мартинесе всегда играет от себя, это возможно благодаря высочайшему классу в нападении. Бобби не сковывает всех суперстаров оборонительными рамками, одновременно дает им творить и не забывает про четкую структуру. «Дьяволы» выстроены и опасны, по качеству футбола входили в топ-2 вместе с Бразилией, и это совершенно точно заслуга ее тренера.

Последняя встреча с Россией: прошла на высоте. Бельгийцы уничтожили команду Черчесова и дома на старте кампании, и на финише в Санкт-Петербурге. В обоих матчах у русской сборной не было ни шанса – семь пропущенных мячей от Азара с дружочками, и даже одна банка в каждой встрече не сильно добавила уверенности.

Шансы: близки к нулевым. Возможно, фаворит будет предметно готовиться к плей-офф и ляжет от нагрузок на сборах в первом матче. Но это единственная возможность России набрать очки в стартовом туре, по всем раскладам нормального человека Бельгия должна побеждать и выходить из группы с первого места.

Финляндия, 17 июня, «Санкт-Петербург Арена»

В квалификации: финны вышли из группы с идеальной Италией, набравшей 30 очков из 30. Они логично проиграли «адзурре» два матча и в октябре трагично влетели на выезде Боснии и Герцеговине – 1:4. Но остальные конкуренты за слот на ЧЕ (боснийцы и греки) оступались сильнее, отгрызали очки друг у друга в очных встречах и, например, играли вничью с Лихтенштейном (как эллины). Для Финляндии это первый крупный турнир сборных в истории, поэтому выход на Евро зрители праздновали как чемпионство «Спартака» – с выбеганием на поле и массовым братанием.

Звезда: Теему Пукки. Суперстрайкер «Норвича» повторил рекорд Павла Погребняка с пятью голами в трех стартовых играх АПЛ и в сборной раскрывается по полной. У него потрясающая реализация – с 10 голами в отборе на Евро Пукки уступил только Роналду, Кейну и израильтянину Захави.

Теему не нужно адаптироваться к сборной каждый раз – финны играют примерно в такой же футбол, как и его «Норвич». Форвард любим на родине за атакующую разносторонность (не отсиживается в штрафной и точно бьет издали) и за то, что не отлынивает от прессинга на чужой трети. Его скиллов хватает на команды предэлитного уровня, и Финляндия идеально сыграла на всех плюсах и скрыла все минусы. Наверняка так же будет и на Евро.

Маркку Канерва – главный тренер сборной ФинляндииGetty Images

Тренер: Маркку Канерва работает в финской федерации уже 15 лет, с 2011-го трудился в главной команде как ассистент, а после прошлого Евро принял сборную как главный. Бывший школьный учитель поставил Финляндии элементарные 4-4-2 и этой простотой отбуцкал таких же середняков, как и он сам.

«У нас не слишком замороченный тактический план, зато все знают свои роли, – проанализировал капитан финнов Тим Старв. – Потом у нашей команды есть Х-фактор Пукки, смесь молодой энергии и опытных футболистов, которые выдают лучшие матчи в форме сборной». Канерва вывел Финляндию туда, где не бывали легенды местного футбола, – Литманен, Хююпя, Форселл, Яаскелайнен. Так что ему как минимум нужно отдать должное.

Последняя встреча с Россией: в квалификации на ЧМ-2010. На тяге от воздушного Евро сборная Хиддинка крушила всех, кто попадался ей на пути. Финны получили 0:3 и дома, и на выезде – в Хельсинки их поджидали дубль Кержакова и мяч Зырянова, а в Черкизово русские отдоминировали их через два автогола и банку Аршавина.

Шансы: равные. Черчесов плохо вскрывает автобусы, а Финляндия вряд ли даст много пространства для контратак. Финны хорошо обучены, а с такими командами Россия привычно плохо играет и обычно напарывается на их оборону где-то у чужой штрафной. Вратарю соперников даже не нужно летать по девяткам – до него русские не доходят, потому что вязнут в болоте опорной зоны. Нужно получше ласкать Дзюбу, потому что моментов у него будет немного – его сверхреализация пригодится.

Дания, 22 июня, «Паркен»

В квалификации: не проиграли ни одного матча, но в восьми турах разделили поровну победы и ничьи. Датчане взяли четыре очка с лидером группы Швейцарией и бережнее ирландцев подошли к встречам, где нужно было стиснуть зубы и терпеть. В итоге в Дублине Дания на круиз-контроле не уступила хозяевам и без напряжения оформила выход на Евро.

Кристиан Эриксен, ДанияGetty Images

Звезда: Кристиан Эриксен страдает от перепадов настроения в «Тоттенхэме», но в сборной у него все хорошо. В квалификации ЧЕ он забил пять мячей и отдал три ассиста, а еще опускался в прессинг на центральных защитников соперника. С помощью Эриксена все искрит и сияет – даже форвард познаньского «Леха» Гюткьер с присутствием Криса набил статистику на карликах и стал вторым бомбардиром сборной. Трудно представить, что случится, если датская земля родит какого-то менее деревянного страйкера.

Тренер: Оге Харейде привнес новый взгляд после 15-летнего правления Мортена Ольсена и сделал из среднего поколения прогрессирующую команду. С норвежским коучем Дания вышла в плей-офф ЧМ, поднялась на уровень в Лиге наций и без приключения пробилась на ЧЕ. Поразительно, но при нем сборная за три года не проигрывала 33 матча и оступилась только с Гибралтаром. Это третья по длительности серия без поражений в истории, дольше только у Испании-2007/09 гг. и Бразилии середины 90-х.

Дания, сборная ДанииEurosport

Харейде выстроил очень прагматичную команду, которую критикуют на родине за скучный футбол. В федерации подозревают, что успехам Дании помогают не тренировки Оге, а класс игроков, поэтому его выгонят на мороз после Евро, а вместо 66-летнего коуча назначат 47-летнего Каспера Хьюлманда, работавшего с «Майнцем». Но это не значит, что датчане не запрутся у своих ворот и не выдадут очередной матч, под который можно будет отлично выспаться.

Последняя встреча с Россией: в 2012 году Аршавин и Широков прикончили хозяев в товарняке в Копенгагене. Дику Адвокату повезло, что «Зенит» тогда форсировал подготовку к плей-офф ЛЧ и поставил шестерых готовых футболистов в феврале.

Шансы: равные. Возможно, Дания расклеится из-за ухода тренера и контракта Эриксена с новым клубом, и из-за этого будет не такой собранной. Эти скандинавы делают упор на противодействие чужим атакам и в этом выглядят посильнее и слаженнее русских. Очень большая вероятность нулевой или малорезультативной ничьей, но атаковать будут те, кому нужнее по турнирному результату.

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