В честь 60-летия чемпионата Европы УЕФА проведет Евро-2020 в 12 различных городах 12 различных стран. С 12 июня по 12 июля 2020 года в Риме, Баку, Санкт-Петербурге, Копенгагене, Амстердаме, Бухаресте, Лондоне, Глазго, Бильбао, Дублине, Мюнхене и Будапеште пройдет 51 матч континентального первенства. Открытие состоится в столице Италии на «Стадио Олимпико», а полуфиналы и финал проведут на 90-тысячном «Уэмбли».

30 ноября в Румынии прошла жеребьевка, на которой футбольные легенды определили полное расписание, календарь и точное время начало матчей чемпионата Европы-2020. Сохраните этот текст в закладки, чтобы не пропустить главные встречи Евро.

Первый тур группового этапа

Логотип Евро-2020, Бухарест, РумынияGetty Images

12 июня, Рим: Италия – Турция, 22:00 мск

13 июня, Баку: Уэльс – Швейцария, 16:00 мск

13 июня, Копенгаген: Дания – Финляндия, 19:00 мск

13 июня, Санкт-Петербург: Бельгия – Россия, 22:00 мск

14 июня, Лондон: Англия – Хорватия, 16:00 мск

14 июня, Бухарест: Австрия – победитель стыковых матчей – 19:00 мск

14 июня, Амстердам: Голландия – Украина, 22:00 мск

15 июня, Глазго: победитель стыковых матчей – Чехия, 16:00 мск

15 июня, Дублин: Польша – победитель стыковых матчей – 19:00 мск

15 июня, Бильбао: Испания – Швеция, 22:00 мск

16 июня, Будапешт: победитель стыковых матчей – Португалия, 19:00 мск

16 июня, Мюнхен: Франция – Германия, 22:00 мск

Второй тур группового этапа

Логотип Евро-2020, Санкт-ПетербургGetty Images

17 июня, Санкт-Петербург: Финляндия – Россия, 16:00 мск

17 июня, Баку: Турция – Уэльс, 19:00 мск

17 июня, Рим: Италия – Швейцария, 22:00 мск

18 июня, Бухарест: Украина – победитель стыковых матчей, 16:00 мск

18 июня, Копенгаген: Дания – Бельгия, 19:00 мск

18 июня, Амстердам: Голландия – Австрия, 22:00 мск

19 июня, Дублин: Швеция – победитель стыковых матчей, 16:00 мск

19 июня, Глазго: Хорватия – Чехия, 19:00 мск

19 июня, Лондон: Англия – победитель стыковых матчей, 22:00 мск

20 июня, Будапешт: победитель стыковых матчей – Франция, 16:00 мск

20 июня, Мюнхен: Португалия – Германия, 19:00 мск

20 июня, Бильбао: Испания – Польша, 22:00 мск

Третий тур группового этапа

Мост Святого ангела (Рим, Италия), логотип Евро-2020Getty Images

21 июня, Рим: Италия – Уэльс, 19:00 мск

21 июня, Баку: Швейцария – Турция, 19:00 мск

22 июня, Амстердам: победитель стыковых матчей – Голландия, 19:00 мск

22 июня, Бухарест: Украина – Австрия, 19:00 мск

22 июня, Санкт-Петербург: Финляндия – Бельгия, 22:00 мск

22 июня, Копенгаген: Россия – Дания, 22:00 мск

23 июня, Лондон: Чехия – Англия, 22:00 мск

23 июня, Глазго: Хорватия – победитель стыковых матчей, 22:00 мск

24 июня, Бильбао: победитель стыковых матчей – Испания, 19:00 мск

24 июня, Дублин: Швеция – Польша, 19:00 мск

24 июня, Мюнхен: Германия – победитель стыковых матчей, 22:00 мск

24 июня, Будапешт: Португалия – Франция, 22:00 мск

1/8 финала

Логотип Евро-2020Getty Images

27 июня, Амстердам (№1): второе место в группе A – второе место в группе B, 19:00 мск

27 июня, Лондон (№2): первое место в группе A – второе место в группе C, 22:00 мск

28 июня, Будапешт (№3): первое место в группе C – третье место в группе D/E/F, 19:00 мск

28 июня, Бильбао (№4): первое место в группе B – третье место из групп A/D/E/F, 22:00 мск

29 июня, Копенгаген (№5): второе место в группе D – второе место в группе E, 19:00 мск

29 июня, Бухарест (№6): первое место в группе F – третье место в группе A/B/C, 22:00 мск

30 июня, Дублин (№7): первое место в группе D – второе место в группе F, 19:00 мск

30 июня, Глазго (№8): первое место в группе E – третье место в группе A/B/C/D, 22:00 мск

Четвертьфиналы

Логотип Евро-2020, Санкт-ПетербургGetty Images

3 июля, Санкт-Петербург (№9): победитель матча №6 – победитель матча №5, 19:00 мск

3 июля, Мюнхен (№10): победитель матча №4 – победитель матча №2, 22:00 мск

4 июля, Баку (№11): победитель матча №3 – победитель матча №1, 19:00 мск

4 июля, Рим (№12): победитель матча №8 – победитель матча №7, 22:00 мск

Полуфиналы

Кубок Анри Делонэ, УЕФА Евро-2020Getty Images

7 июля, Лондон: победитель матча №10 – победитель матча №9, 22:00 мск

8 июля, Лондон: победитель матча №12 – победитель матча №11, 22:00 мск

Финал

12 июля, Лондон, «Уэмбли», 22:00 мск

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