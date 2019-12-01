Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал итоге жеребьевки Евро-2020. Немец иронично отметил, что, несмотря на победу в группе отбора, Германия попала в самый сложный квартет в основной части – команде предстоит сыграть с чемпионами мира и Европы (Францией и Португалией).

«Это группа смерти. Матчи в Мюнхене станут настоящим праздником футбола. Ожидания очень велики. Для нашей молодой команды это будет большое испытание, но мотивация очень велика. Это нам награда за победу в отборочной группе» – приводит слова Лёва сайт УЕФА.

Помимо Германии, Франции и Португалии, в группе F сыграет Венгрия, Болгария, Исландия или Румыния.

Жеребьевка финальной части ЧЕ-2020 прошла 30 ноября в Бухаресте.

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